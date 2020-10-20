MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBugün doğum günüydü... Yürek burkan olay
GeriGündem Bugün doğum günüydü... Yürek burkan olay
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA - Fotoğraf: DHA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 20:50 | Son Güncelleme:

Bugün doğum günüydü... Yürek burkan olay

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bugün doğum günüydü... Yürek burkan olay
Abone Olgoogle-news

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denize girdiği sırada fenalaşan İngiliz turist kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Küçükbük Mahallesi'ndeki sahilde denize giren John Alan Rae (63), henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı. İngiliz turist için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan turist, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Doğum gününde yaşamını yitiren turistin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan Rae'nin, yılda 3-4 ay Küçükbük'teki evinde tatil yaptığı öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle