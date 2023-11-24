Maganda veliler okulu basÄ±p Ã¶ÄŸretmenleri dÃ¶vdÃ¼ YaÅŸanan olayÄ±n ÅŸoku iÃ§indeyiz

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Olay, dÃ¼n Konuklu Mahallesi'nde bulunan Konuklu Ä°lkokuluâ€™nda meydana geldi. Ã–ÄŸretmenler, okul Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda ana kapÄ± yerine yangÄ±n merdivenini kullanmak isteyen bir Ã¶ÄŸrenciyi uyardÄ±. Bunun Ã¼zerine Ã¶ÄŸrenci eve giderek Ã¶ÄŸretmeni tarafÄ±ndan azarlanÄ±p kendisine tokat atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bu olayÄ± duyan Ã¶ÄŸrencinin yakÄ±nlarÄ± okula gitti.

Okul mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n odasÄ±na giden Ã¶ÄŸrenci yakÄ±nlarÄ± ile Ã¶ÄŸretmenler arasÄ±nda Ã¶nce tartÄ±ÅŸma, ardÄ±ndan arbede Ã§Ä±ktÄ±. Arbede, odada bulunan Ã¶ÄŸretmenler tarafÄ±ndan cep telefonuyla kaydedildi. Okul mÃ¼dÃ¼rÃ¼ RÄ±dvan Eviz ile Ã¶ÄŸretmenler Muhammet Aksoy, Sedat AdÄ±gÃ¼zel ve Emine Polat Zencirci yaralandÄ±.

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Ä°hbar Ã¼zerine okula jandarma ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Okulda ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan okul mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve Ã¶ÄŸretmenler hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Buradaki tedavilerinin ardÄ±ndan Ã¶ÄŸretmenler taburcu edildi. OlayÄ±n ardÄ±ndan 4 ÅŸÃ¼pheli, jandarma ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ã–ÄžRETMENLER GÃœNÃœ'NÃœ BURUK KUTLADILAR

OlayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Konuklu Ä°lkokulu MÃ¼dÃ¼rÃ¼ RÄ±dvan Eviz, yaÅŸananlardan dolayÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼lÃ¼ olduklarÄ±nÄ± belirterek, "Ã–ÄŸretmenler olarak Ã§ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼z, bÃ¶yle bir olayÄ± tasvip etmiyoruz" dedi.

Ã–ÄŸretmenlerden Muhammet Aksoy ise 24 KasÄ±m Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼â€™nden Ã¶nce kendilerine karÅŸÄ± yapÄ±lan ÅŸiddetten dolayÄ± Ã§ok Ã¼zgÃ¼n olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Halen yaÅŸanan olayÄ±n ÅŸoku iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± ifade eden Muhammet Aksoy, â€œDÃ¼n bir Ã¶ÄŸrencimizi uyardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in okula konuÅŸmaya gelen 4 yakÄ±nÄ± tarafÄ±ndan ben ve Ã¶ÄŸretmenimiz ÅŸiddete uÄŸradÄ±k. Bunlar, eÄŸitimciler olarak tasvip etmediÄŸimiz olaylar. ÃœzgÃ¼nÃ¼z bir daha bÃ¶yle bir olayÄ±n yaÅŸanmamasÄ±nÄ± istiyoruz. Biz iÅŸimizin baÅŸÄ±nda olduÄŸumuzu gÃ¶stermek iÃ§in bilinÃ§li olarak okula geldik" diye konuÅŸtu.

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Sedat AdÄ±gÃ¼zel ise yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olayÄ±n Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ belirterek ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

â€œBugÃ¼n Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼'ne Ã¶zel okulumuzda birÃ§ok program hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±k. Ã–ÄŸrencilerimiz ve Ã¶ÄŸretmenlerimizle bir kutlama hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±k. DÃ¼n de aslÄ±nda bunun provalarÄ±nÄ± yapacaktÄ±k. GerÃ§ekten Ã¼zÃ¼ldÃ¼k, bugÃ¼n hiÃ§bir Ã¶ÄŸretmenimiz kutlama yapmak istemiyor. Hastaneden rapor almadÄ±k, saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan diÄŸer arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ve ben, bugÃ¼n okulumuzda gÃ¶revimizin baÅŸÄ±nda olmayÄ± tercih ettik, okula geldik, Ã¶ÄŸrencilerimizle birlikteyiz. Bu tarz olaylarÄ±n yaÅŸanmasÄ± bizi gerÃ§ekten Ã¼zÃ¼yor. Kimsenin baÅŸÄ±na gelmesini istemiyoruz."

YaÅŸanan olayda darbedilen diÄŸer bir Ã¶ÄŸretmen olan Emine Polat Zencirci de uÄŸradÄ±klarÄ± ÅŸiddeti kÄ±nayarak, bir daha bÃ¶yle bir ÅŸeyin yaÅŸanmamasÄ±nÄ± temenni etti.

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