Bug ne demek? Bug nedir?

Özellikle teknoloji söz konusu olduğunda farklı yerlerde bug kelimesi ile çok sık karşılaşılıyor. Yazılımla alakalı çıkış noktası üzerinden değerlendirilen bir tabir olarak bug kelimesi, bilgisayardaki zararlı bir yapıyı anlatmakta kullanılır.

Bug Ne Demek?

Kelime anlamı olarak bug ‘böcek’ olarak tabir edilir. Bu noktada teknolojik unsurlar olarak ele alındığında farklı dillerde ve Türkçede değişik bir anlama karşılık gelmektedir. Diğer bir deyişle yazılımsal kodlama hatasına bug adı verilir. Yani tekniksel bir işlem bozukluğu olarak bilgisayar üzerinde yapılan hataya bug denmektedir.

Bug Nedir?

Bilgisayarlarda yaşanan kodlama hatası olarak öne çıkan bug kelimesi, teknoloji dünyasında sıkça karşılaşılan sözcükler arasında yer alıyor. Daha çok ‘sistem açığı’ olarak da bilgisayar üzerinden açıklamak mümkündür. Bilgisayar kodlaması üzerinde meydana gelen herhangi bir hata ya da yanlıştır.

Her ne kadar kelime anlamı olarak böyle bir tabir oluşsa dahi, daha çok masaüstü versiyon ya da mobil oyunlar üzerinde popüler hale gelmiş durumda. Yani bir oyunda donma olması ya da görüntülü pixel pixel şeklinde görünmesi, cihazın üzerinde bir bug hatası olarak öne çıkmaktadır. Özellikle sosyal medyada günümüzde çok yaygın olarak kullanılan bir kelimedir.