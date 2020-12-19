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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 19.12.2020 - 09:36 | Son Güncelleme:

Büfe sahibini haraç vermediği için silahla yaralayan şüpheli yakalandı

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Büfe sahibini haraç vermediği için silahla yaralayan şüpheli yakalandı
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ADANA’da büfe sahibi Cemil Yenigün'ü haraç vermediği için silahla bacağından vurarak yaralayan şüphelilerden Mehmet Y. (21), polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 22 Ekim akşamı, Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’ndeki Barış Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, park içerisindeki büfeye gelen 2 kişi, büfe sahibi Cemil Yenigün’ü haraç vermesi için tehdit etti. Haraç vermeyi kabul etmeyen Yenigün'ü bacağından vurup yaralayan şüpheliler, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yenigün’ü yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirleyen polis ekiplerince Kasım ayında gözaltına alınan Mete Hüseyin Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdüren polis, Mehmet Y.’yi de yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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