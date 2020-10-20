MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBUDO seferleri iptal
GeriGündem BUDO seferleri iptal
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 08:47 | Son Güncelleme:

BUDO seferleri iptal

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BUDO seferleri iptal
Abone Olgoogle-news

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerinden bazıları, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), saat 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve saat 09.30'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri yapılamayacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle