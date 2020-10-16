Bucak’ta 1 köy karantinaya alındı

Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, ilçede yaptığı koronavirüs tedbirleri denetimlerinden sonra yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"İlçemizde koronavirüs artış hızı stabil devam ediyor. Yaklaşık 15 gündür yeniden artışa geçti. İlçemize bağlı Seydiköy, koronavirüs vakalarının artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bugün saat 11.00’den itibaren karantinaya alındı."

Karantina tedbirleri dolayısıyla köyde yaşayan yaklaşık 1800 kişinin giriş çıkışını önlemek için 6 nokta jandarma tarafından kapatılarak kontrol altına alındı.