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Haber Giriş: 07.04.2021 - 03:40 | Son Güncelleme:

Buca Posta Kodu kaçtır? İzmir'in ilçesi Buca'nın ve mahallelerinin Posta Kodları

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Buca Posta Kodu kaçtır? İzmir'in ilçesi Buca'nın ve mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodları postacılık sistemini düzenleyen numaralardır. Bu numaralarda il ve ilçelere bazen de mahallelere göre değişiklik gösterir. İzmir Buca posta kodu ve Buca mahallelerinin posta kodları nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Posta kodları büyük şehirlerde mahallelere göre ayrışır. Bu illerimizden birisi de İzmir ilidir.

 İzmir Buca Posta Kodu

 İzmir Buca ilçesinin posta kodu 35390’dır. Buca'da bulunan mahallelerin posta kodları aşağıda sıralanmıştır.

 İzmir Buca Bölgesi Posta Kodu ve Mahalleleri

 İzmir Buca bölgesinin posta kodu - 35390

 İzmir Buca bölgesinde; Atatürk, Bucakoop, Çamlıkule, Çamlıpınar, Kozağaç, Kuruçeşme, Yenigün ve Yıldız mahalleleri bulunur.

 İzmir Buca Evka-1 Bölgesi Posta Kodu ve Mahalleleri

 İzmir Evka-1 bölgesinin posta kodu - 35400

 İzmir Evka-1 bölgesinde; Adatepe, Aydoğdu, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Dumlupınar, Gaziler, İzkent, Karanfil, Murathan, Şirinkapı ve Yaylacık mahalleleri bulunur.

 İzmir Buca İşçievleri Bölgesi Posta Kodu ve Mahalleleri

 İzmir İşçievleri bölgesinin posta kodu - 35370

 İzmir İşçievleri bölgesinde; Barış, Çaldıran, Çamlık, Dicle, Güven, Hürriyet, Laleli, Menderes, Ufuk ve Yiğitler mahalleleri bulunur.

 İzmir Buca Kaynaklar Bölgesi Posta Kodu ve Mahalleleri

 İzmir Kaynaklar bölgesinin posta kodu - 35395

 İzmir Kaynaklar bölgesinde; 29 Ekim, Merkez, Yıldızlar ve Zafer mahalleleri bulunur.

 İzmir Buca Merkezköyler Bölgesi Posta Kodu ve Mahalleleri

 İzmir Merkezköyler bölgesinin posta kodu - 35390

İzmir Merkezköyler bölgesinde; Belenbaşı, Doğancılar, Karacaağaç ve Kırıklar köyleri bulunur.

İzmir Buca Şirinyer Bölgesi Posta Kodu ve Mahalleleri

 İzmir Şirinyer bölgesinin posta kodu - 35380

 İzmir Şirinyer bölgesinde; Akıncılar, Efeler, Fırat, Göksu, İnkılap, İnönü, Mustafa Kemal, Seyhan, Vali Rahmi Bey ve Yeşilbağlar mahalleleri bulunur.

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