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Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç merdiven boşluğuna düştü

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#Buca#İzmir#Kaza
Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç merdiven boşluğuna düştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 14:24

İzmir’de Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın, tadilatı devam etmekte olan inşaatın kontrolünü yaptığı esnada merdiven boşluğuna düştüğü ve her iki bacağında da kırık meydana geldiği bildirildi.

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Buca Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Belediye Başkanımız Sayın Erhan Kılıç, 13 Kasım 2023 günü saat 22.00 sularında evinin bahçesinde tadilatı devam etmekte olan müştemilatının kontrolünü yaparken, koruyucu zemin plakanın yerinden oynaması nedeni ile merdiven boşluğuna düşerek kaza geçirmiştir.

Kaza sonucu başkanımızın her iki bacağında da kırık meydana gelmiştir. Başkanımızın tedavisi devam etmekte olup , sağlık durumu gayet iyidir. Gelişmeleri düzenli olarak hemşehrilerimiz ve kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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#Buca#İzmir#Kaza

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