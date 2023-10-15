Bu zorba cezasız kalmasın

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ADANA Yüreğir’de Berat Z. İsmail Sefa Özler Ortaokulu’nda öğrenci olan kız kardeşinin, okumasını istemiyordu. Berat Z., okulu basıp kız kardeşini sınıftan zorla çıkarmak istedi. Berat Z., kendisine engel olmak isteyen öğretmenlere saldırıp 5 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmenlerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli Berat Z. ise polis ekiplerince gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Berat Z., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa Akçakale’de de Şehit Halil Kanat Lisesi’nin müdürü Aziz Tur, 4 gün önce okul çevresinde öğrencileri rahatsız ettiği gerekçesiyle ismi öğrenilemeyen bir kişiyi uyarıp uzaklaştırdı. Önceki gün tekrar okulun önüne gelen şüpheli, Tur’a elindeki demir ile saldırdı. Aldığı darbelerle başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tur, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şanlıurfa Valiliği, şüphelinin kimliğinin tespit edildiğini, yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.