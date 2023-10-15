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Bu zorba cezasız kalmasın

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#İsmail Sefa Özler Ortaokulu#Öğretmene Saldırı#Berat Z.
Bu zorba cezasız kalmasın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2023 07:00

Ortaokul öğrencisi kız kardeşini okutmak istemeyip okulu basan Berat Z. kendisine karşı çıkan öğretmenlere saldırdı. Olayda 5 öğretmeni yaralayan Berat Z. tutuklandı.

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ADANA Yüreğir’de Berat Z. İsmail Sefa Özler Ortaokulu’nda öğrenci olan kız kardeşinin, okumasını istemiyordu. Berat Z., okulu basıp kız kardeşini sınıftan zorla çıkarmak istedi. Berat Z., kendisine engel olmak isteyen öğretmenlere saldırıp 5 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmenlerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli Berat Z. ise polis ekiplerince gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Berat Z., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu zorba cezasız kalmasın

Şanlıurfa Akçakale’de de Şehit Halil Kanat Lisesi’nin müdürü Aziz Tur, 4 gün önce okul çevresinde öğrencileri rahatsız ettiği gerekçesiyle ismi öğrenilemeyen bir kişiyi uyarıp uzaklaştırdı. Önceki gün tekrar okulun önüne gelen şüpheli, Tur’a elindeki demir ile saldırdı. Aldığı darbelerle başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tur, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şanlıurfa Valiliği, şüphelinin kimliğinin tespit edildiğini, yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

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#İsmail Sefa Özler Ortaokulu#Öğretmene Saldırı#Berat Z.

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