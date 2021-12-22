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Bu top çıkmaz barış

#Barış Yurt#Kaleci#Bursa
Bu top çıkmaz barış

Bursa 1’inci Bölgesel Amatör Lig’de oynanan Yalıntaşspor-Samanlıspor maçında kavga ettikleri gerekçesiyle hakemin kırmızı kart gösterdiği iki futbolcudan ev sahibi takımın kalecisi Barış Yurt, kurusıkı tabancayla rakip takımın soyunma odasını bastı. Gözaltına alınan Yurt, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Bursa 1’inci Bölgesel Amatör Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımdan Yalıntaşspor, Samanlıspor’u ağırladı. Yalıntaşspor’un 4-1 önde olduğu maçın son dakikalarında, ev sahibi takımın kalecisi Barış Yurt ile rakip takım futbolcusu Hamza Tekinalp ikili mücadelenin ardından kavga etti. Hakem iki oyuncuya da kırmızı kart gösterdi. İki futbolcu, soyunma odasına gönderildi. Odadan çıkıp aracına giden Yurt, kurusıkı tabancasını alarak rakip takımın soyunma odasına gitti. Burada tehditler savuran Yurt, şikâyet üzerine gözaltına alındı. Tabancaya el koyulurken, Yurt ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

‘SİLAHA MERMİYİ VERDİ’

Samanlıspor Yönetim Kurulu üyesi Sinan Özgenç, “Rakip futbolcu silahla soyunma odamıza girmeye kalktı. Silaha mermi verdi, kapıya dipçiğiyle vurdu. Bizim başkan ile karşı takımın başkan yardımcısı kaleciyi uzaklaştırarak kendi soyunma odasına aldılar. Kaleciyi polis merkezine getirdiler. İlk başta silahı inkâr etti. Polislerin kamera görüntülerinin olduğunu söylemeleri üzerine kaleci kabul etti. Silahı getirerek polis ekiplerine teslim ettiler” dedi.

Yalıntaşspor Kulüp Başkanı Samet Karanfil ise “Maç sonrası, yaşananlardan dolayı özür diledim. Bu sırada Barış'ı gördüm. Soyunma odasına geliyordu. Kurusıkı tabancayı alıp beline koymuş. Kendisine kızıp uzaklaştırdım. Sonra, şikâyetçi oldular. Polise gidip, ‘Sporcum hakkında gereğini yapın’ dedim. Kendisini kadro dışı bıraktım. Federasyona şikâyet ederek futbol hayatını bitireceğim” dedi.

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Bu top çıkmaz barış

‘ÖZÜR DİLEYECEK SANMIŞTIM’

Hamza Tekinalp ise “Maç sırasında top kaleye giderken omzum kaleciye çarptı. O sırada kaleci bana dönerek ağır bir küfür etti. Ben de ‘Neden küfrediyorsun?’ deyince saldırdı. Boğazıma yapıştı. Ben de kendimi korumak için onu ittim. Diğer oyuncular araya girerek bizi ayırdılar. Ardından, hakem ikimize de kırmızı kart gösterdi. Ben de soyunma odasına giderken arkamdan geliyordu. Özür dileyecek diye düşündüm. Halbuki yine saldırmak için geliyormuş. Kim olsa korkar” diye konuştu.

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#Barış Yurt#Kaleci#Bursa

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