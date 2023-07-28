Bu taksiciyi durdurun

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İstanbul’da geçen çarşamba günü gerçekleştirdiği denetimde, müşteri gibi davranan sivil polisler, Kağıthane’ye gitmek isteğini söyleyerek bir taksiye binmek istedi. Taksicinin “Ben oraya gidemem, çok trafik var” demesi üzerine sivil polisler kimliklerini açıklayarak işlem yapacaklarını söyledi. Karşısındakinin polis olduğunu görünce kaçmaya çalışan taksici, kısa bir kovalamacının ardından yakalandı.

POLİS BİLE ŞAŞIRDI

polis ekipleri, ehliyeti olmayan sürücünün kimlik bilgilerini sorgulandığında ilginç detaylara ulaştı. Bayram T. adlı taksinin ehliyetine işlediği trafik suçları nedeniyle 26 Haziran 2081 yılına kadar el koyulduğu tespit edildi. Kaçak olarak taksi şoförlüğü yaptığı öğrenilen Bayram T.’ye polis ekipleri tarafından toplam 13 bin 205 lira ceza kesildi. Ayrıca Bayram T.’nin kullandığı aracın sahibine de 8 bin 190 lira ceza kesildiği öğrenildi. Bayram T.’nin 2012 yılında alkollü araç kullanırken yakalandığı ve ehliyetinin ilk kez o zaman geri alındığı belirtildi. O tarihten sonra ehliyetini bir daha hiç geri alamayan Bayram T.’nin otomobil kullanmaya devam ederek 15 kez alkollü, 1 kez uyuşturucu etkisinde araç kullanırken yakalandığı belirlendi. Bayram T.’nin taksi kiralayan kişilerden aracı 4-5 saatliğine kiraladığı tespit edilirken, bugüne kadar 10 farklı taksiyle suçları işlediği ortaya çıktı.

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Bayram T.’nin 1 yıl içinde 100 ceza puanını doldurduğu da belirlendi.

Bayram T.’yle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Kasım 2020 tarihinde bir tweet attığı ortaya çıktı. Twette “Toplu Taşıma aracı kullanım belgesi bulunmayan, uyuşturucu/uyarıcı madde ve alkollüyken araç kullanma gibi ihlaller sonucu ehliyetine el konulan şoförün kullandığı taksiyi, son 3 ay içinde 3. kez ehliyetsiz kullandığı için işlem görmüş ve emniyet birimlerince trafikten men edilmiştir” yazdığı belirtildi.

EHLİYETİNİ 2081’DE ALABİLECEK

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İşlediği suçlar nedeniyle Bayram T.’nin ehliyetini geri alma tarihinin sürekli uzadığı, 26 Haziran 2081 tarihinde ehliyetini geri alabileceği öğrenildi. Bu sürenin dolmasıyla birlikte Bayram T., psikoteknik raporu ve uzman psikiyatri muayenesi sonrasında durumu uygun bulunursa sürücü belgesini geri alabilecek.