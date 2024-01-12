Bu tacizci yakalansın

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Kimliği belirsiz şapkalı bir kişi de kadını takip edip fiziki tacizde bulundu. Kadın, neye uğradığını şaşırırken, şüpheli koşarak olay yerinden kaçtı. Ertesi gün yine aynı sokakta ve saatlerde, yakınlardaki bir hastanede görev yapan C.A., yürüyerek işe gittiği sırada, bir kişinin kendisini takip ettiğini fark etti. Hızlı adımlarla yürümeye devam eden C.A., sokağın ortasına geldiği sırada kendisini takip eden şüpheli, koşarak kadının yanına gelerek, fiziki tacizde bulundu. Yaşadığı korkuyla genç kadın, çığlık attı. Çığlık sesleri üzerine çevredekiler genç kadının yardımına koştu. Şüpheli ise koşarak izini kaybettirdi. Yaşadığı olay üzerine polise giden C.A., kendisini taciz eden kişiden şikâyetçi oldu. C.A., polis merkezi amirliğinde olaydan bir gün önce de aynı sokakta bir başka kadının da tacize uğradığını öğrendi.

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C.A.

‘SÜREKLİ ARKAMDAYDI’

Yaşananları anlatan C.A., “Arkamdan birinin geldiğini fark ettim. Arkamı döndüm, göz göze geldik ama küçük birine benziyordu. Başta korktum sonra, ‘Küçük biridir, okula gidiyordur’ diye düşünüp tekrar kaldırıma çıktım. Kaldırımda yürürken yaklaşık 5 dakika boyunca takip etti beni. Sürekli arkamdaydı. Biraz ilerledikten sonra koştuğunu hissettim. Bu sırada bana temasta bulundu. Çığlık atmamla uzaklaştı” dedi.