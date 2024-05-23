Bu şüphe giderilsin

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Adana’da 27 Ocak’ta ebe Elif Çelik ile nişanlanan komiser Mehmet Şimşek, nişandan sonra görev yeri Karaman Ayrancı’ya döndü. Ancak Karaman’a gittiğinde Şimşek’in nişanlısına hediye olarak alıp odasındaki çekmecede tuttuğu 27 bin liralık pırlanta yüzükle imzasının bulunduğu boş A4 kâğıdının çalındığı ortaya çıktı. Kamera kayıtlarını inceleyen Şimşek, 28 Ocak’ta makam odasına polis A.D.’nin izinsiz şekilde girdiğini tespit etti. Hırsızlık olayını 31 Ocak’ta yargıya taşıyan Mehmet Şimşek, 1 Şubat’ta aracında ölü bulundu. Başından vurulan komiserin ölümü ise kayıtlara intihar diye geçti. Hırsızlık şüphelisi polis A.D. ise 10 Şubat’ta tutuklandı ancak 4 Nisan’da serbest bırakıldı.

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Acılı abla Zeynep İnceer

SAVCI TAKİPSİZLİK KARARI VERDİ

Savcılık, daha önceki nişanlısından ayrılması, hırsızlık olayı, görev yerinin değişmesinin Şimşek’i derinden etkilediği, evinde ve makam odasında bulunan psikoloji ilaçlarından hareketle de Şimşek’in intihar ettiğine kanaat getirip takipsizlik verdi. Ailenin avukatı Nazan Akça Subaşı ise olayın ‘profesyonelce kurgulanmış cinayet’ olduğunu öne sürdü. Subaşı, olay yerindeki 2 farklı saç teliyle 5 parmak izinin incelenmemesine tepki gösterdi. İntihar denilerek kapatılan olayla ilgili aile sulh ceza hâkimliğine itiraz ederek davanın yeniden görülmesini talep etti.

"TARİHİ GEÇMİŞ İLAÇLARI GÖRÜNCE ŞÜPHEMİZ ARTTI"

- Mehmet Şimşek’in ablası Zeynep İnceer, kardeşinin intihar etmesi için hiçbir sebebi olmadığını söyleyerek şöyle konuştu: “Bu olayın intihar olduğunu asla kabul etmiyoruz. Arabasında bulunan toprak örneği, kıl ve parmak izi incelenmedi. Ayrıca iki görgü tanığımız var, ifadeleri alınmadı. Köyde bulunan kimsenin ifadesi alınmadı ve deliller karartıldı. 16 Mayıs'ta hem doğum günüydü hem de düğün tarihi alınmıştı. Çifte mutluluk yaşayacaktık ama olmadı. 4 yıl tarihi geçmiş ilaçları evine ve işyerine konulmuş şekilde bulundu. Kardeşim bu ilaçları asla kullanmadı. Kırmızı reçete ile satılan ilaçları hiçbir eczane veremez. Tarihi geçmiş ilaçları öğrenince şüphemiz daha da arttı. Olay günü annem cenazeyi beklerken beyin kanaması geçirip öldü. Bu işin peşini bırakmayacağız.”