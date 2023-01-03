Bu siste spor da zararlı

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Kentte yeni yılın ilk gününde etkili olan sis, yılın ilk iş gününde de etkisini sürdürdü. Erken saatlerde başlayan sis havanın aydınlanmasıyla etkisini artırdı. Özellikle İstanbul Boğazı ve çevresinde yoğunlaşan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi birkaç metreye kadar düştü. Boğazdan ticari gemilerin transit geçişleri askıya alındı. En çok Anadolu yakasında etkili olan sis nedeniyle Kartal ve Pendik’te bulunan gökdelenler gözden kayboldu. Sis hava ulaşımında da aksamalara neden oldu.

UÇAKLAR HAVADA TUR ATTI

Sabiha Gökçen Havalimanı, saat 06.20 uçuş trafiğine kapatıldı. Uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. 50 uçak, en yakındaki havalimanı olan İstanbul Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldı. İstanbul Havalimanı, açıldığı günden bu yana en çok sayıda divert eden uçağa ev sahipliği yaparak rekor kırdı.

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KİRLİ HAVA SOLUYORUZ

Uzmanlar ise yüksek basınç nedeniyle hava kirliliğinin yoğun şekilde arttığı İstanbul’da son 5 gündür kirli hava solunduğuna dikkat çekti. İstanbul’da Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılan ölçümlere göre en kirli semtler Göztepe, Esenyurt, Kadıköy, Kâğıthane ve Selimiye oldu.

ÖZELLİKLE SABAHLARI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava kirliliğinin bu hafta da devam edeceğini belirterek şöyle konuştu: “Kâğıthane, Kadıköy, Bağcılar, Mecidiyeköy çukurda bulunan semtler. O nedenle daha fazla kirlilik yaşanıyor. İstanbul’un yanı sıra Manisa Akhisar, Balıkesir, Kahramanmaraş civarı daha yüksek kirlilik yaşıyor. Buralar termik santrallerin olduğu bölgeler. İstanbul’da özellikle sabah saatlerinde, araçlardan bol miktarda kirleticiler yayılıyor ve bunlar güneş ışığı ile birlikte fotokimyasal reaksiyona giriyorlar. Buna fotokimyasal smog diyoruz.

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LOS ANGELES’A BENZEDİ

Bu Los Angeles’ta, Şangay’da gördüğümüz bir kirlilik türü. Bu sırada çok tehlikeli maddeler ortaya çıkıyor ve özellikle sabah sporu yapanlar çok zehirli maddeleri soluyorlar. O nedenle sabah sporunu lütfen ertelesinler. Spor yapmak isteyenler ve mecbur olmadıkça dışarı çıkmak isteyenler akşam üzeri saatlerini tercih etsinler.”

DOĞU BUZ TUTTU

- Türkiye’nin batısı sis altındayken doğu da soğuk havanın etkisinde. Doğu Anadolu’da bu sene mevsimine göre daha az kar yağması kuraklık endişesi oluşturuyor. Ancak soğuk hava bölgede etkisini sürdürüyor. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16 derece ile Ardahan’da ölçüldü. Yetkililer vatandaşları buzlanmaya karşı uyardı.

UÇUŞLAR İPTAL

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MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararınca bugün Anadolujet’in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 seferi iptal edildi.

5 OCAK’A KADAR SÜRECEK

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İstanbul ve Trakya için 5 Ocak’a kadar yoğun sis beklendiğini açıklayarak, “Görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulundu.

SADECE ADALAR TEMİZ

- Türk TORAKS Derneği Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nilüfer Aykaç, “İstanbul’da son 1 haftadır, Adalar dışında hemen hemen tüm istasyonlarda kirlilik boyutundaki artış önemli” dedi: “Ayrıca son 24 saate bakıldığında Esenyurt, Kadıköy, Kâğıthane ve Mecidiyeköy de PM10 açısından Dünya Sağlık Örgütü’nün izin verdiği 24 saatlik eşik değerin 4 katı. Dünya nüfusunun yüzde 99’u ne yazık ki DSÖ’nün izin verdiği sağlıklı hava kalitesi sınır değerlerinin üzerinde kirli hava solumaktadır. Küresel hava kirliliği seviyesinin azaltmasıyla insanlarda ortalama yaşam süresinin 2.2 yıl uzayacağı bilinmektedir.”