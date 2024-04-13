Bu sınıfın çatısı gökyüzü

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Diyarbakır Sur’daki Kumrucuk İlkokulu’nda görev yapan Hasan Kartal, mesleğinde 14 yılını tamamladı. 40 yaşındaki Hasan Öğretmen, okula atandığı günden bu yana öğrencilerinin hayatında fark yaratacak etkinliklerle eğitimlerini sürdürdü. Pandemi döneminden beri de planlı bir şekilde her mevsim ‘çatısız sınıf modeli’ni uygulayan Hasan Öğretmen, 1 ile 4’üncü sınıfları okutuyor. Hasan Öğretmen, öğrencilerine okulun sadece dört duvardan ibaret olmadığını göstermeye çalıştığını dile getirerek şunları söyledi:

Hasan Kartal

‘YAŞAYARAK ÖĞRENİYORLAR’

“Üniversite yıllarımdan beri köy enstitüsü modeline ilgi duyuyordum. Çünkü çocuklar yaparak, yaşayarak öğrendikleri bilgileri hiç unutmuyorlar. Diğer yandan köy okulundaki çocuklar şehirlerdekilere kıyasla dezavantajlı. Onların bu dezavantajını kırmak için sadece kitaplar yeterli olmuyor. O yüzden elimden geldiğince onlarla farklı etkinlikler yaparak yani yaşayarak öğrenmelerini sağlamaya çalışıyorum. Örneğin hayvan sevgisini okuyarak ya da bir resim çizerek değil, köydeki hayvanları bizzat besleyerek tecrübe ediyorlar. Bu sayede gördükleri canlılara artık daha merhametli yaklaşıyorlar. Zaten bir çocuk iyi bir insan olursa akademik başarı da beraberinde geliyor.

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HER DERS İŞLENİYOR

Pandemi döneminde uzaktan eğitim yerine çatısız sınıfımızı oluşturduk. O günden bu yana da bu modeli programlı bir şekilde sürdürüyorum. Çocuklar için sandalye ve kendime aldığım seyyar bir tahta bu model için yeterli oldu. Mevsim şartlarına göre ayda 1 ya da haftada 2 kez dersimizi köyün manzarasının tam ortasında işleyebiliyoruz. Bu sayede dersler de somutlaşmış oluyor. Öğrencilerim, matematik dersinde deste, düzine konusunda dışarıya çıkıp 1 deste ve 1 düzine çıta toplayarak konuyu pekiştirdiler. Yani çatısız sınıfımızda matematikten, sosyal bilgilere, resimden fen bilgisine birçok dersi işleyebiliyoruz. Ayrıca bu modelde her şey çocuğun kontrolünde ilerliyor. Tek düze bir ders anlatımı yerine karşılıklı paylaşım yaparak derslerimizi işliyoruz. Bu da yaşam boyu öğrenmeye katkıda bulunuyor.”

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OKULU YUVAYA ÇEVİRDİ

İşlediği derslere ait fotoğrafları ara sıra sosyal medya hesabında paylaşan Hasan Kartal, “Çocukları kolejlerde eğitim alan bazı insanlar paylaşımlarıma ‘keşke bizim çocuklarımız da sizin imkanlarınıza sahip olsa’ şeklinde yorum yapıyorlar. Önemli olan öğretmenin çocuğa yüreğiyle dokunması. Şartlar önemli değil, önemli olan istemek. Ben buraya göreve geldiğimde okul iyi durumda değildi. Ancak öğrencilerimle okulu bir yuvaya çevirdik. Öğle yemeğimizi birlikte yapıyor, bahçede bitki yetiştiriyoruz. Öğrencilerimle kamp yapmak da istiyoruz ancak çadırımız yok. Onların bunu da deneyimlemesini çok istiyorum.”