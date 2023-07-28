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Bu sese kulak verin: Ölmek istemiyorum

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#Adana#Yüreğir#Polis
Bu sese kulak verin: Ölmek istemiyorum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 07:00

Kadir T., oğlu ve yeğeni ile barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisi Özlem Hüküm’ün işyerini bastı. Çıkan arbedede Kadir T.’nin yeğeni Serdal T., Hüküm’ü tabancayla vurdu. Hüküm, “Hak ettikleri cezayı alsınlar. Ölmek istemiyorum” dedi.

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Adana Yüreğir’deki bir işyerinde gayrimenkul danışmanlığı yapan Özlem Hüküm (37), 2019 yılından bu yana arkadaş olduğu meslektaşı Kadir T. (52) ile bir süre önce sevgili oldu. Kadir T., iddiaya göre, ortak iş de yaptığı Hüküm’e psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayıp birlikte kazandıkları paradan az pay vermeye başladı. Bunun üzerine Hüküm, daha önce şikâyetçi olduğu Kadir T.’den ayrılmak istedi. Kadir T., bu durumu kabullenemeyince kadını sürekli tehdit edip kararından dönmesi için zorladı ancak olumsuz yanıt aldı.

SİLAH TUTUKLUK YAPTI

Kadir T., 25 Temmuz’da oğlu Armağan T. (33) ve yeğeni Serdal T. (36) ile Hüküm’ün işyerini bastı. Şüpheliler, Hüküm ile oğlu R.K. ve çalışanlarını darp edip işyerine de zarar verdi. Kavganın büyümesi üzerine R.K. ile diğer çalışanlar da karşı grubu darp etti. Arbede sırasında Serdal K., belinden çıkardığı tabancayı Hüküm’e doğrultup tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. Tabancayı yeniden dolduran Serdal K., başını korumaya çalışan Hüküm’ü kolundan ve bacaklarından vurdu. Şüpheliler, olay yerinden motosiklet ve otomobille kaçtı. Tedaviye alınan Hüküm’ün bacağına isabet eden kurşunlardan biri ameliyatla çıkarılıp taburcu edildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri, adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına aldı.

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Bu sese kulak verin: Ölmek istemiyorum

Kadir T. (sağda) adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken Serdal T. (solda) tutuklandı.

‘YANIMA YAKLAŞTIRMADI’

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Özlem Hüküm, “Armağan T., yardım etmek isteyenleri de yanıma yaklaştırmıyordu. Silah tutukluk yapmasa belki de ölmüştüm. Daha önce de ayrılıp barıştık. Çocuklarıma zarar vermesin diye her şeye göz yumdum. Onların hak ettikleri cezayı almalarını, salıverilmemelerini istiyorum. Ölmek istemiyorum” dedi.

Emniyete götürülen şüphelilerden Kadir T., Hüküm’den alacağı olduğunu, konuyu konuşmak için işyerine gittiğinde saldırıya uğradıklarını, Serdal K.’nin de kendilerini korumak için tabancayla ateş açtığını öne sürdü. Serdal T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest kaldı

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#Adana#Yüreğir#Polis

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