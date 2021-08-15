Bu sese kulak verin

ESKİŞEHİR’in Mihalıçcık ilçesi Koyunağılı Köyü’nde geçen 10 Temmuz’da, Duygu Şeker (33), kızı E.Ö.’yü (11), okul nedeniyle yanında kaldığı babasının evinden almak istedi. Eve girmesi istenen Şeker’e kızının gözü önünde eski eşi Kamil Özkan tarafından tabancayla 6 el ateş edildi. 5 kurşun isabet eden Duygu Şeker, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi. Özkan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘SİLAHI ÖNCE KIZIMA DOĞRULTTU’

Eski eşinin önce kızına silah doğrulttuğunu söyleyen Duygu Şeker, “Ben kızımı yedi aydır görmüyordum. Okulların tatil olmasını bekliyordum. Okullar tatil olunca, bir hafta önceden eski eşimi aradım, 'Kızımı almaya geleceğim' dedim. Sabah saat 06.00’da bahçenin kapısının önünde oldum. Arabadan indim, 'İçeriye gir' dedi. 'Yok, içeriye girmeyeceğim' dedim. Yanındaki arkadaşı 'Duygu içeri gir hiçbir şey olmayacak, bir şey yapmayacak, korkma' dedi. Onun lafına istinaden girdim. Tam böyle içeriye girdim, kızım kapıdan çıktı. Silahı çıkartıp ilk önce kızıma doğrulttu, ‘Annenin yanına inmeyeceksin’ dedi. Sonra silahı bana çevirip sıkmaya başladı. 6 kurşun sıktı, beş tanesi bana denk geldi. Ayağa kalkmam, yürümem yasak. Sakat kalma ihtimalim var” dedi.



‘ADALET İSTİYORUM’

Kızının gözü önünde yaralandığını belirten Şeker, “Kendisi şu anda cezaevindeymiş. Kendi avukatları tutuksuz yargılanması için dava açmışlar, herhalde itirazda bulunmuşlar, ret cevabı gelmiş ama bu şekilde olursa onun çıkacağını düşünüyorum. Benim çocuğum korkudan tuvalete gidemedi, banyo yapamadı. Bir de onun gözünün önünde yaşandı bu olaylar. Kolay şeyler değil. Yani yarım insana döndürdü beni. Ölümün eşiğinden döndüm. Her gün kadınlar ölüyor. Arkasında gözü yaşlı evlatlarını bırakıyorlar, ailelerini bırakıyorlar. Olmasın artık ya. Vuruyorlar, öldürüyorlar, tecavüz ediyorlar, giriyorlar, geri çıkıyorlar. İşte bundan dolayı zaten bu kadar çok kadına şiddet oluyor, kadın cinayeti oluyor. Adalet istiyorum ben. Can güvenliğim yok. Güvenmiyorum belki yarım bıraktığı işi tamamlayacak. Belki bir başkasının canını yakacak. Çocuğum korkuyor, ben korkuyorum. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

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