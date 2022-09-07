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Bu sefer onlar yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Fotokapan#Doğu Anadolu Bölgesi#Orman
Bu sefer onlar yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 07:00

Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki ormanlar da belirli noktalara takılan fotokapanlarla 24 saat aralıksız korunuyor.

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Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan sorumluluk alanlarında toplam 655 bin hektar ormanın bulunduğunu söyleyen Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, “Fotokapan ile son 1 yılda bin 992 adet insan görüntüsü, 3 bin 444 adet hayvan görüntüsü,  2 bin 983 adet araç görüntüsü ve 77 bin 743 adet ham yani dal kırılması, ağaç gölgesi gibi doğal olaylar olmak üzere toplam 86 bin 412 adet görüntü yakalanmıştır. Yani ormanlarımızda yaprak düşse haberimiz oluyor. Fotokapanın yakaladığı görüntü 0.7 saniyede görevli personele iletiliyor ve olay yerine gitmesi sağlanıyor. Kesme, nakil, açma, yangın, otlatma, taşıma, kaçak avlanma ve bunun orman suçlarında koruma sağlayan fotokapanlar ile aynı zamanda insan, kaynak ve zaman tasarrufları da sağlanmaktadır. Bölge müdürlüğümüzde kurulumu gerçekleştirilen fotokapanlar ile orman suçlarının oluşmasında azalma, yasa dışı orman faaliyetlerine olay yerinde ve anında müdahale sağlanmıştır” diye konuştu. Oktay Ayatay, birçok yasa dışı faaliyetin de tespit edilerek savcılığa intikal ettirildiğini söyledi.

 

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#Fotokapan#Doğu Anadolu Bölgesi#Orman

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