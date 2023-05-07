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Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın Maltepe’de düzenlediği mitingde sözlerine “Değişime hazır mısınız. Türkiye’ye demokrasiyi getirmeye hazır mısınız” diyerek başladı. Konuşmasına akşam namazı okunurken ara veren Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:



85 MİLYONUN CUMHURBAŞKANI



“Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir yoksul ailenin elektriği, suyu, doğalgazı kesilmeyecek. Bu ülkeyi cennet gibi yapacağız ve birlikte huzur içinde yaşayacağız. Şundan emin olmanızı istiyorum. 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Hiçbir ayrım yapmadan, hiçkimseyi ötekileştirmeden, kimsenin inancını sorgulamadan 85 milyon insanın cumhurbaşkanı olacağım.



ÜLKEYİ HUZURA KAVUŞTURMAMIZ LAZIM



Ülkeyi huzura kavuşturmamız lazım. Çok kamplaştırdılar. Komşumuzun kimliğini soruşturur hale getirdiler. Türkiye’den bunu çekip çıkartacağız. Yaklaşık 800 bini aşkın genç İstanbul’da ilk kez gidip sandıkta oy kullanacak ve sizler otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz. Sadece bizim siyasi tarihimize değil dünya siyasi tarihine de önemli bir armağan bırakacaksınız. Bu onur size yeter.



BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ



Türkiye Cumhuriyeti’ni bir kişiye teslim etmeyeceğiz. Bir kişinin iki dudağının arasından çıkan sözü kabul etmeyeceğiz. Bilgiyle, birikimle, ahlakla, erdemle yöneteceğiz. Hiçbir ayrımcılık yapmayacağız ve bu ülkeye sözüm söz baharı getireceğim, huzuru getireceğim. Herkesi kucaklayacağım. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Bahar gelecek hiç endişe etmeyin. Söz verdim. En geç 2 yıl içinde Suriyeli, Afgan kardeşlerimizi ülkelerine uğurlayacağız.Staj ve çıraklık meraklanmayın. Çok iyi biliyorum. Çözeceğim. Borçlanma imkanı getireceğim.



KUL HAKKI YEMEM YEDİRMEM



Cumhurbaşkanı olmamı istemeyen iki grup var. Birincisi 5’li çeteler. 5’li çetelerin yurtdışına kaçırdıkları paraları biliyorum. Nerelere götürdüğünü biliyorum. Muhammed Ali Clay’in çiftliğini satın aldıklarını biliyorum. 418 milyar doları götürdüler. Kuruşu kuruşuna getireceğim. Kul hakkı yemem ve kul hakkı yedirmem.Söz veriyorum uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım.”





Maltepe mitinginde sırasıyla Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve son olarak cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Temel Karamolla haricindeki liderler eşleriyle, Meral Akşener ise torunu Pars’la sahneye çıkarak mitinge katılanları selamladı. Temel Karamolla oğlu saat 17.30’da, Kemal Kılıçdaroğlu ise 20.05’te kürsüye çıktı.Kılıçdaroğlu, önceki gece sosyal medyadan 00.30’a randevu verdiği engelliler için yapacaklarını 9 maddede anlattı. Öncelikle engelli yoksulluğuna el atacaklarını belirten ve kamuya 12 bin engelli ataması yapacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu vaatlerini şöyle sıraladı:* İlk iş engelli yoksulluğuna el atacağız. Engelli aylıkları ve bakım yardımları için enflasyonu dikkate alacak şekilde kanun çıkaracağız.* Gelir desteğini ailedeki kadının banka hesabına yatıracağız. Evde engellisi olan veya yaşlıya bakım hizmeti veren kadınların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Aile destekleri sigortası kapsamında kadınlar emeklilik hakkı kazanacak.* Protez ve ortezlerin Sosyal Güvenlik Kurumu katkı paylarını ve malzeme desteklerini günün şartlarına göre güncelleyeceğiz.* Engelli vatandaşlarımızın akülü ve manuel tekerlekli araçlarının tamir, bakım ve onarımını ücretsiz olarak yapan atölyeler kuracağız.* Kamuda 12 bin engellinin atamasını yapacağız.* Down sendromlu çocukların hayata katılımı ve ailelerinin destek alması için altyapıyı hızla güçlendireceğiz.* Keyfi rapor çilesi kesinlikle son bulacak.* Okulları engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını gözeterek tasarlayacağız. Engelli çocukların örgün eğitim dışındaki rehabilitasyon hizmetini ayda en az 40 saate çıkaracağız.* Engellilere yönelik ayrımcılığı sona erdirmek için yeni hukuki düzenlemeler yapacağız.Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan “Ne Batı ne Doğu, bu Türk’ün Yolu” başlığıyla “Hayatımın en büyük projesini açıklıyorum” diyerek paylaştığı videoda özetle şunları anlattı: “Millet İttifakı Batı yanlısı iftirasında bulunuyorlar. Görsünler Batı’yı, Doğu’yu ne kadar umursuyormuşum. Tarihi İpek Yolu’nu canlandıracağız. Yani Türkiye’yi Çin’e bağlayacağız. Tarihi İpek Yolu otobanı ve demir yolu yaklaşık 5 bin 500 kilometre uzunluğunda olacak. Türkiye’den Gürbulak ve Kapıköy’den çıkarak İran’da Tebriz ve Tahran’ı, Türkmenistan’da Aşkabat’ı, Özbekistan’da Taşkent’i ve Kazakistan’da da Almatı’yı geçerek Çin’e varacaksınız. Böylece kuzeyde Gürbulak Çin’in ve koridor üzerindeki ülkelerin Avrupa ve Karadeniz limanlarına, güneyde ise Kapıköy ile Mersin ve İskenderun limanlarına bağlantısı sağlanacak. Türkiye, Türk dünyasının deniz giriş kapısı olacak.Bakın bu dediğim Batı’yı kaygılandıracak, varsın kaygılansınlar. Proje aynı zamanda Çin adına büyük bir fırsat teşkil edeceği için Türkistan’a uyguladıkları zulmü durdurmaları ön şartlarımızdan biri olacak. Amerika ile bu bölgelerin ticareti de bizim limanlarımızdan transit yapılacak. Koridorun hem Türkiye’nin tüm bölgelerine bağlantısını hem de limanlar ve Avrupa’ya bağlantılarını sağlamak için, karayolu ve demir yolu alt yapılarında da iyileştirmeler ve yeni bağlantılar yapılacak. Bunların başında Horasan-Ağrı-Gürbulak demir yolu hattı geliyor.Tarihi İpek Yolu otobanı ve demir yolu ile Avrupa ve bu ülkeler arasındaki transit ticaret hacmimiz muazzam büyüyecek.”