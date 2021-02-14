Bu okul çok akıllı

Türkiye’deki ikinci fen lisesi olarak 1982 yılında kurulan İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nin binası depreme dayanıklı hale getirilmesi ve ihtiyaçları daha iyi karşılaması için 2018 yılının şubat ayında yıkıldı. Öğrenciler bir buçuk dönem Kadıköy Lisesi’nde eğitimlerine devam etti. Eylül 2019’da yeni binasıyla eğitim öğretime başlayan okul, Türkiye’de en yüksek puanla öğrenci alan okullardan biri. Geçtiğimiz günlerde enerji ve çevre dostu mimari yapılara verilen LEED Platinum Sertifikası’nı almaya hak kazanan okul, kendi elektriğini üretiyor, yağmur suyunu biriktirip kullanıyor ve 9 büyüklüğünde depreme dayanabiliyor.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “Böylesine çevreci, böylesine üretken, kendi enerjisini kendi içerisinde bütünleştirebilen bir okulda yetişecek öğrenciler bu ülkenin umudu olacak. Belki buradan ülkemizin geleceğini kuracak çok yönlü önünü açacak bilim insanları yetişecek” diyor.

1- KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETİYOR





Atatürk Fen Lisesi’nde 605 adet güneş paneli bulunuyor. Her biri 265 watt enerji üreten ve okulun çatısını baştan sona kaplayan paneller sayesinde saatte 145 kilowatt elektrik üretiliyor. Ayrıca hareket ettikçe elektrik üreten asansörlere sahip olan okul, ortalama 300 bin lira olan yıllık elektrik giderlerini kendisi karşılamış olacak. Yaz mevsiminde güneş enerjisinden daha çok faydalanacak okul, ekstra gelir de elde edecek.

2- YAĞMUR SUYU BİRİKTİRİYOR

Atatürk Fen Lisesi’nde gri ve siyah su toplama depoları da oluşturuldu. 5. Murat Av Köşkü olarak da anılan 40 dönümlük tarihi ve yeşil bir alanda yer alan okul, yağmur suyu ve atık suları da heba etmiyor. Kurulan özel sistemle filtrelenen bu sular bahçe sulaması ve rezervuarlarda kullanılıyor.

3- TEMİZ HAVA SİSTEMİ VAR

Okuldaki tüm sınıflara havalandırma sistemi de kuruldu. Derslik ve laboratuvarlarda kirli hava belli bir seviyenin üstünde çıktığında karbondioksit ölçüm cihazları alarm veriyor. Pencerelerin üzerindeki aparatlardan otomatik olarak içeriye temiz hava doluyor ve içerideki hava temizleniyor.

4- 9 DEPREMİNE DAYANIKLI

Her an gelebileceği konuşulan İstanbul depremi öncesi özellikle okul binalarında güçlendirme ve yenileme çalışmaları da yapılıyor. Atatürk Fen Lisesi de bu kapsamda en güvenli okullardan bir tanesi. 9 büyüklüğüne kadar meydana gelebilecek bir depreme dayanıklı olan okulda herhangi bir yıkılma riski bulunmuyor.

NEDİR

LEED, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından oluşturulmuş ve geliştirilmiş dünyada ve Türkiyede’de kabul edilen ve tüm yapı türleri için geçerli olan yeşil bina sertifikasyon sistemidir.