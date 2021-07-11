MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBu neyin yarası
GeriGündem Bu neyin yarası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Yusuf KANTARLI - Eser PAZARBAŞI / DHA
Haber Giriş: 11.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bu neyin yarası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu neyin yarası

Özel bir hastanede ikinci çocuğunu dünyaya getiren Kader Şahin ile eşi Yavuz Şahin, bebeklerinin doğum sırasında düşürüldüğünü iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Beyin kanaması geçiren, kafatasında kırık ve başında 4 santimetrelik yara olan Azra bebek ise yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Adana’da yaşayan 24 yaşındaki Kader Şahin’in 29 Haziran günü özel bir hastanede dünyaya getirdiği kız bebek, kundaklanıp ailesine teslim edildi. Bebeğin başında 4 santimetrelik açık yara gören aile, durumu hemşirelere bildirdi. Aileden alınan bebek, hemen yenidoğan yoğun bakım servisine alındı. Beyin kanaması teşhisi konulan bebek, tedaviye alındı. Ailenin isteği üzerine bebek, başka bir özel hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan bebeğin kafatasında darbeye bağlı olarak kırık olduğu ortaya çıktı. Azra adını verdikleri bebeklerinin doğum sırasında düşürüldüğünü öne süren aile, hastane ve ilgililer hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bu neyin yarası

MEĞER BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ

Eşinin doğum sırasında il dışında olduğunu anlatan Kader Şahin görümcesinin, eşine anlık olarak fotoğraflar attığını belirterek, “Görümcem, fotoğraf çekmek için şapkasını çıkarttığında kafasında kan görerek hemşireyi çağırmış. Hemşire ‘Bir şey yok’ diyerek bebeği alıp apar topar yenidoğan servisine çıkarmış. Çocuğumun düşürüldüğünü düşünüyorum. Ne olduysa o anda oldu. Doktoruma durumunu sorduğumda sadece bir çizikten ibaret olduğunu söyledi. Şu anda çocuğumun kafatasında kırık var. Beyin kanaması geçirmiş” dedi.

'ŞİKÂYETÇİ OLMAMIZI İSTEMEDİLER'

Baba Yavuz Şahin (37), bebeğinin fotoğraflarını gördükten sonra kendisini kötü hissettiğini belirterek, “Olayın üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Hastaneye yaptığımız ödemeyi iade etmeyi teklif ettiler. Biz de kabul etmeyerek çocuğumuzu başka bir hastaneye götürdük. Şikâyetçi olmamızı istemediler. Çocuğumuzu başka hastaneye götürdüğümüzde kafatasında kırık olduğu ortaya çıktı. Çocuğumun kafasındaki yarayı hâlâ kabul etmeyip ‘normal’ olduğunu iddia ediyorlar” diye konuştu.

Bu neyin yarası

‘BAŞKA HASTANEDE ÖĞRENDİK’

Ailenin avukatı Tuğsan Güneş, olayın çok üzücü olduğunu, hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini ifade ederek “Şikâyetçi olduk. Delilleri karartmaya çalışıyorlar. Çocuğun kafatasında kırık olduğunu biz başka hastanede öğreniyoruz. Savcılığımızın şikâyetimiz doğrultusunda gerekeni yapacağından eminim” ifadelerini kullandı.

İddialar üzerine Adana İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Hastane yönetimi ise olayla ilgili açıklama yapmadı.

ÇOCUĞUMU KUCAĞIMA ALAMADIM

Doğumdan sonra bebeğinin kucağına verilmeden aceleyle yakınlarına götürüldüğünü belirten Kader Şahin “Bebeğim yıkanıp giydirilirken morardığını gördüm. O an bir şey olduğunu hissettim. ‘Bebeğim neden morardı?’ diye sorduğumda, normal doğumda olağan şeyler olduğunu söylediler. Ben hâlâ ameliyattayken çocuğumu alıp aileme götürdüler. Ben çocuğumu kucağıma dahi alamadım” dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi