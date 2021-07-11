Bu neyin yarası

Adana’da yaşayan 24 yaşındaki Kader Şahin’in 29 Haziran günü özel bir hastanede dünyaya getirdiği kız bebek, kundaklanıp ailesine teslim edildi. Bebeğin başında 4 santimetrelik açık yara gören aile, durumu hemşirelere bildirdi. Aileden alınan bebek, hemen yenidoğan yoğun bakım servisine alındı. Beyin kanaması teşhisi konulan bebek, tedaviye alındı. Ailenin isteği üzerine bebek, başka bir özel hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan bebeğin kafatasında darbeye bağlı olarak kırık olduğu ortaya çıktı. Azra adını verdikleri bebeklerinin doğum sırasında düşürüldüğünü öne süren aile, hastane ve ilgililer hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.



MEĞER BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ

Eşinin doğum sırasında il dışında olduğunu anlatan Kader Şahin görümcesinin, eşine anlık olarak fotoğraflar attığını belirterek, “Görümcem, fotoğraf çekmek için şapkasını çıkarttığında kafasında kan görerek hemşireyi çağırmış. Hemşire ‘Bir şey yok’ diyerek bebeği alıp apar topar yenidoğan servisine çıkarmış. Çocuğumun düşürüldüğünü düşünüyorum. Ne olduysa o anda oldu. Doktoruma durumunu sorduğumda sadece bir çizikten ibaret olduğunu söyledi. Şu anda çocuğumun kafatasında kırık var. Beyin kanaması geçirmiş” dedi.

'ŞİKÂYETÇİ OLMAMIZI İSTEMEDİLER'

Baba Yavuz Şahin (37), bebeğinin fotoğraflarını gördükten sonra kendisini kötü hissettiğini belirterek, “Olayın üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Hastaneye yaptığımız ödemeyi iade etmeyi teklif ettiler. Biz de kabul etmeyerek çocuğumuzu başka bir hastaneye götürdük. Şikâyetçi olmamızı istemediler. Çocuğumuzu başka hastaneye götürdüğümüzde kafatasında kırık olduğu ortaya çıktı. Çocuğumun kafasındaki yarayı hâlâ kabul etmeyip ‘normal’ olduğunu iddia ediyorlar” diye konuştu.



‘BAŞKA HASTANEDE ÖĞRENDİK’

Ailenin avukatı Tuğsan Güneş, olayın çok üzücü olduğunu, hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini ifade ederek “Şikâyetçi olduk. Delilleri karartmaya çalışıyorlar. Çocuğun kafatasında kırık olduğunu biz başka hastanede öğreniyoruz. Savcılığımızın şikâyetimiz doğrultusunda gerekeni yapacağından eminim” ifadelerini kullandı.

İddialar üzerine Adana İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Hastane yönetimi ise olayla ilgili açıklama yapmadı.

ÇOCUĞUMU KUCAĞIMA ALAMADIM

Doğumdan sonra bebeğinin kucağına verilmeden aceleyle yakınlarına götürüldüğünü belirten Kader Şahin “Bebeğim yıkanıp giydirilirken morardığını gördüm. O an bir şey olduğunu hissettim. ‘Bebeğim neden morardı?’ diye sorduğumda, normal doğumda olağan şeyler olduğunu söylediler. Ben hâlâ ameliyattayken çocuğumu alıp aileme götürdüler. Ben çocuğumu kucağıma dahi alamadım” dedi.

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