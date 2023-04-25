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Bu ne zorbalık

Güncelleme Tarihi:

#İpek Ekiz#Denizli#Kundaklama
Bu ne zorbalık
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 07:00

Avukat İpek Ekiz, kendisinden ayrılmasını kabullenemeyen meslektaşı erkek arkadaşı H.K.’nin aracını kundakladığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Sürekli tehdit mesajları aldığını belirten İpek Ekiz, “Koruma kararı aldırdım ancak bunun bana zarar vermesine yeterli engel olacağını düşünmüyorum” dedi.

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Denizli Barosu’na kayıtlı avukat İpek Ekiz’e (31) ait otomobil, 14 Nisan gecesi kundaklandı. Yürütülen soruşturmada, plakasız motosiklet ile gelen 2 kişinin benzin dökerek aracı kundakladığı tespit edildi. 1 çocuk annesi Ekiz, avukat olan erkek arkadaşı H.K.’nin (30) kendisinden ayrılmayı reddettiğini, bu nedenle aracını kundakladığını iddia edip Çivril Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Polis merkezine ifadeye çağrılan avukat H.K., hakkındaki suçlamaları reddetti. H.K., Ekiz’in kendisinden sonraki erkek arkadaşı ile aralarının bozulduğunu, bundan kendisini sorumlu tuttuğu için de husumet beslediğini, bu nedenle kendisine iftira attığını söyledi.

Bu ne zorbalık
İpek Ekiz

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‘FREN BORUSUNU KESTİ’ İDDİASI

Büyük bir korku yaşadığını belirten İpek Ekiz, şöyle konuştu: “H.K.’den yaz aylarından beri ayrılmak istedim. Geçen aralık ayında kardeşimin yanına gitmek istedim. Beni tehdit ederek gidemeyeceğimi söyledi. Otomobilim ile giderken ABS fren sistemi borusunu kestiğini fark ettim. Bana kendisi de kestiğini itiraf etti. Hatta sanayide bir ustadan beni öldürmek için değil ama kokutmak için bu konuda fikir almış. Kendisinin psikolojik sorunları var. Daha önce de tedavi için birlikte Uşak’a doktora gittik. 2 seans gitti, sonra devam etmedi. Otomobilimin yakıldığı gece benim ilçeye girişimi bile gözetlemiş. Yanımdan aracı ile geçiyor; kamera kayıtlarında bu var. İlçeye girdikten sonra otomobilimi yaktırıyor. İfadesinde kabul etmiyor ancak çelişkiler var. Kamera kayıtları, olay sırasındaki saatlerde yakın yerlerde olduğunu gösteriyor.

ESKİ SEVGİLİSİNİN OTOMOBİLİNİ KUNDAKLADI

Bu ne zorbalık
Eski sevgilisinin şikâyeti geri çekmesi için 1 milyon TL teklif ettiğini iddia eden İpek Ekiz, “Kabul etmedim, şikâyetimden vazgeçmeyeceğim” dedi.

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‘DAHA İLERİ GİTMESİNDEN KORKUYORUM’

- H.K.’nin kendisine bir şey yapmasından korktuğunu vurgulayan İpek Ekiz, “Koruma kararı aldırdım ancak bunun bana zarar vermesine yeterli engel olacağını düşünmüyorum. Mesleğini de kullanarak delilleri karartacağına inanıyorum. Başta Denizli Barosu olmak üzere gerekli kurumlara başvurdum. Daha ileri gitmesinden korkuyorum. Bu kişilere karşı adli önlemlerin uygulanması gerekiyor” dedi.

Bu ne zorbalık
H.K.

‘EN BÜYÜK DERSİ BEN VERECEĞİM’

- İpek Ekiz, suç duyurusu dilekçesine, H.K.’nin kendisine attığı “Hayatta alacağın en büyük dersi vereceğim sana”, “İyice kaşıma beni”, “Sen o engeli kaldırma, gör bakalım bundan sonra herhangi biriyle bile konuşabilecek telefonun bile oluyor mu”, “Herkes kaderini yaşasın kral, benim düştüğüm durumdan daha beterine düşüreceğim seni” gibi tehdit mesajlarını da ekledi.

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Bu ne zorbalık

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#İpek Ekiz#Denizli#Kundaklama

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