Bu ne vahşet

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Bursa’dan aracıyla 12 Temmuz’da Konya’ya gitmek için yola çıkan Mehmet Ali Han, İnegöl’de mola verdi. Serinlemek için Mezit Deresi’ne inen Han, burada yarı çıplak bir kadın cesedi gördü. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemede, vücudunda yara izi bulunmayan kadının, eşinden ayrıldıktan sonra Balıkesir’de yaşayan Semra Elmas (42) olduğunu belirledi.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Otopside Elmas’ın boğazı sıkılarak boğulduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine jandarma soruşturma başlattı. Elmas’ın telefon görüşmelerini inceleyen, bölgedeki kamera görüntülerini izleyen jandarma, cinayet şüphelisi olarak aradığı TIR şoförü Arif Çakıroğlu’nu (51), Bursa’da yakalayıp gözaltına aldı. Sorgusunda susma hakkını kullanan Çakıroğlu, adliyeye sevk edildi. Çakıroğlu, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.