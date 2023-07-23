×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bu ne vahşet

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Semra Elmas#Arif Çakıroğlu
Bu ne vahşet
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 07:00

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki dere yatağında ölü bulunan Semra Elmas'ın (42) cinayete kurban gittiği belirlendi. Elmas’ın cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan TIR şoförü Arif Çakıroğlu (51), tutuklandı.

Haberin Devamı

Bursa’dan aracıyla 12 Temmuz’da Konya’ya gitmek için yola çıkan Mehmet Ali Han, İnegöl’de mola verdi. Serinlemek için Mezit Deresi’ne inen Han, burada yarı çıplak bir kadın cesedi gördü. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemede, vücudunda yara izi bulunmayan kadının, eşinden ayrıldıktan sonra Balıkesir’de yaşayan Semra Elmas (42) olduğunu belirledi.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Otopside Elmas’ın boğazı sıkılarak boğulduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine jandarma soruşturma başlattı. Elmas’ın telefon görüşmelerini inceleyen, bölgedeki kamera görüntülerini izleyen jandarma, cinayet şüphelisi olarak aradığı TIR şoförü Arif Çakıroğlu’nu (51), Bursa’da yakalayıp gözaltına aldı. Sorgusunda susma hakkını kullanan Çakıroğlu, adliyeye sevk edildi. Çakıroğlu, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.    

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Semra Elmas#Arif Çakıroğlu