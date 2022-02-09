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Bu ne densizlik Gökhan Göz

#Gökhan Göz#Silah#Teşhir
Bu ne densizlik Gökhan Göz

Bir restoranda silah teşhirinde bulunduğu ihbarı üzerine restorana giden polis ekiplerinin önünde silah sallayan işinsanı Gökhan Göz’ün görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Polislerle alaycı bir tavırla konuşan Göz hakkında işlem yapıldı.

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Modacı Gülşah Saraçoğlu’yla ayrıldıktan sonra Berdan Mardini’nin boşanma aşamasında olduğu Fatoş Yelliler ile aşk yaşayan işinsanı Gökhan Göz’ün, 6 Şubat gece 02.00 sıralarında İstanbul Şile’de bir kişiye silah teşhirinde bulunduğu iddiası üzerine, polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Restorana giden polis ekipleri, Göz’ü dışarı çıkartarak konu hakkında konuşmak istedi. Bunun üzerine Göz’ün yanındaki arkadaşı Serhat Karadağ, cep telefonu ile o anları kayıt altına aldı. Görüntülerde polislere “Ne istiyorsunuz? Silah çekmişim öyle mi? Ben Gökhan Göz’üm” diyen ve silahı uzatırken yere düşüren Göz’ün görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Olay sonrası, Göz ve Karadağ hakkında “silah teşhiri, kişisel verilerin kaydedilmesi ve hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, görevli memura mukavemet” suçlarından işlem yapıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Göz, yanlış anlaşıldığını belirterek “Gerçek dışı paylaşımlarla şahsımı itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar” dedi.

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