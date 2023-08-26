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Bu nasıl vandallık

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Yasemen Yavuz#Fevzi Uyar
Bu nasıl vandallık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2023 07:00

Samsun’da emekli biyoloji öğretmeni Fevzi Uyar (74) ve Yasemen Yavuz (43), sokak köpeklerini beslerken kendini savcı olarak tanıtan Şahin Z. ve babası tarafından darbedildi.

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Rapor alan Uyar ve Yavuz, Şahin Z. ve babasından şikâyetçi oldu.

İFADESİNDE ÖZÜR DİLEDİ

Fevzi Uyar, “8 yıldır Kurtuluş Yolu’nda köpekleri besliyorum. Yasemen Yavuz ile birlikte buraya gelmiştik. Biz, 21 Ağustos Pazartesi günü hayvanları beslerken, o sırada yanımızda bir araba durdu. Köpeklere, benim ağzıma alamayacağım küfürler etti. ‘Bunları burada beslemeyin, gidin yukarıda besleyin’ dedi. Böyle konuşmamasını söyleyince, Şahin Z. arabadan indi ve babasıyla birlikte hem bana hem Yasemen’e saldırdı” dedi.

Şahin Z. de ifadesinde, Fevzi Uyar ve Yasemen Yavuz’dan özür dilediğini dile getirdi.  

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#Samsun#Yasemen Yavuz#Fevzi Uyar

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