Bu nasıl unutkanlık!

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YALOVA’da bademcik iltihabı ile ortakulak enfeksiyonu teşhisi konulan Abdülhamit Cihangir Tosun’un (3.5) ailesi çocuklarını özel bir hastaneye götürdü. Burada bademcikleri ile geniz eti alınması kararlaştırılan Cihangir'in aynı zamanda kulaklarına tüp takılacağı belirtildi. 6 saat süren operasyona giren ancak taburcu olduktan 10 gün sonra rahatsızlanan Cihangir'in bademciklerinin alınmadığı ortaya çıktı.

Baba Neyfel Tosun (45), operasyonu yapan doktora gittiklerini ifade etti ve olayı şöyle anlattı: "Doktora hiçbir şey söylemedik, 'Hocam bu çocuğu bir kontrol edin, ameliyattan sonra yine rahatsızlanıyor, ateşleniyor' dedik. Bademciğinin olduğunu kendisi de gördü. Dönüp bize, 'Bir yanlış yapmışız. Bademciğini almayı unutmuşuz' dedi.”

'BÜYÜK SORUMSUZLUK'

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Doktorun hatasını telafi etmek için yeni bir ameliyat önerdiğini de aktaran Tosun, “Bu büyük bir sorumsuzluktur. Kulağına tüp takıyorsun, geniz etini alıyorsun, bademciğini almıyorsun. Nasıl unutulabilir bu? Şikâyetçiyim” diye konuştu. Neyfel Tosun’un avukatı Koray Can Köse ise doktor ve hastane hakkında suç duyusunda bulunduklarını söyledi.

RAPOR DOKTORU YALANLADI

AMELİYATI gerçekleştiren Kulak - Burun - Boğaz Uzmanı olan doktor H.H. yazılı açıklama da yaparak, “Hastamıza geniz etinin alınması, artı her iki kulak zarına tüp takılması ve bademcik ameliyatı planladık, ameliyat sırasında bademciklerin iltihaplı olduğunu görünce almaktan vazgeçtim. Çünkü bademciklerin iltihaplıyken alınması ameliyat sonrası kanama riskini artırmaktadır. Geniz etinin alınması ve kulak zarına tüp takılması ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirerek hastayı komplikasyonsuz şifa ile taburcu ettik” ifadelerini kullandı.

Öte yandan hastanenin operasyon sonrası düzenlediği epikriz raporunda (Hastanede yatan hastalara taburcu olurken verilen hasta çıkış özeti); Abdülhamit Cihangir Tosun’un, bademciklerinin ve geniz etinin alındığı, her iki kulağına da tüp takıldığı ve ameliyat ücretlerinin aileden tahsil edildiği bilgisi yer aldı.