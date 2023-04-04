Bu nasıl evlat

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M.B., hastaneden çıktıktan sonra banka hesaplarının boşaltıldığını fark etti. M.B., 10 milyon TL’sinin oğlu G.B. tarafından yeğeni F.A.’nın hesabına gönderildiğini tespit edince arayıp parasını istedi. Oğlundan olumsuz cevap aldığını iddia eden M.B., savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.



‘ÖĞRENİNCE DÜNYAM YIKILDI’



Hastanede kaldığı dönemde cep telefonu dahil bütün eşyalarının eşine teslim edildiğini belirten M.B. şöyle konuştu: “Oğlum G.B., yeğenim F.A. ile birlikte eşimden telefonumu almışlar. Bütün banka hesaplarıma girerek tüm parayı kendi hesaplarına geçirmişler. Öğrenince dünyam yıkıldı. O para, benim değil emanet para. İnsanlardan inşaata karşılık topladığım para. Şimdi o insanların hiçbiri evini alamayacak. Hepsi perişan olacak. Türk yargısından yardım istiyorum. O insanları mağdur etmeyelim. Bu para ile bildiğim kadarıyla 1 tane lüks otomobil almışlar. Bunu babasına, amcasına yapan bir insan başkasını affeder mi?”