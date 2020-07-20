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Ali ABLAY - DHA
Haber Giriş: 20.07.2020 - 13:05,Son Güncelleme:

Bu nasıl arkadaşlık! Sızan arkadaşının cüzdanını çaldı

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İstanbul Zeytinburnu'nda birlikte alkol aldığı arkadaşının cebindeki cüzdanı çalan şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı.

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir mekanda 23 Haziran günü M.B.(27) ve Aykut S.(34) birlikte alkol aldı. M.B. ilerleyen saatlerde alkolün etkisiyle sarhoş oldu. Aykut S. , M.B.'nin sarhoş olduğunu fark ederek cebindeki cüzdanını çaldı.

Aykut S., cüzdanda bulunan bin 500 lirayı aldıktan sonra meyhanede ayrıldı. M.B. kendisine geldiğinde cüzdanın olmadığı fark ederek polise ihbarda bulundu. Mekanın güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri cüzdanı alan kişinin Aykut S. olduğunu belirledi.

Bu nasıl arkadaşlık Sızan arkadaşının cüzdanını çaldı

Şüpheli, güven timleri tarafından Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde yakalandı. Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu nasıl arkadaşlık Sızan arkadaşının cüzdanını çaldı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise M.B.'nin alkol etkisinde olduğu o sırada karşısında oturan Aykut S.'nin masadan kalkarak M.B.'nin cebindeki cüzdanını aldığı ve cebine koyduğu görülüyor.

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