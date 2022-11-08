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Bu minikler destek istiyor

Güncelleme Tarihi:

#Lösemi#Lösemili Çocuklar Haftası#Edirne
Bu minikler destek istiyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 07:00

Edirne’de, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi.

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Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Edirne İl Temsilciliği tarafından Saraçlar Caddesi’nde düzenlenen yürüyüşte güne özel hazırlanan pankartlar, dövizler ve turuncu balonlarla lösemiye dikkat çekildi. Etkinliğe, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, LÖSEV İl Temsilcisi Ceylan Toker, aileler, çocuklar ve kentteki çeşitli okullardan öğrenciler katıldı. Yürüyüş öncesi konuşan LÖSEV İl Temsilcisi Ceylan Toker, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nı çocuklar, aileler ve okullarla birlikte kutladıklarını belirterek, “LÖSEV demek, çocuklara eşit eğitim ve sağlık hizmeti demektir. LÖSEV demek, çocuklara yarın için aydınlık günler demektir. LÖSEV’in Ankara’daki 400 yataklı LÖSANTE Hastanesi’ne tam ruhsat istiyoruz. LÖSANTE Hastanesi’nde şu anda lösemi tedavisi yüzde 94 oranında başarıya ulaşmış durumdadır” dedi.

 

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#Lösemi#Lösemili Çocuklar Haftası#Edirne

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