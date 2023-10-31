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Bu laflarla garantörlü kolmaz

Güncelleme Tarihi:

#MYK#Kılıçdaroğlu#Gazze
Bu laflarla garantörlü kolmaz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 07:00

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail’i hedef alan sert sözlerini işaret ederek, “Eğer arabuluculuk, garantörlük gibi bir niyeti varsa bu laflarla olmaz” dedi.

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Öztrak, dünkü MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında şöyle dedi: “Gazze’deki vahşet, insan hakkı ihlalleri, savaş suçları sarayın aklına nedense çatışmaların başlamasından üç hafta sonra, Cumhuriyet’in 100. yılını kutladığımız günden bir gün önce geldi. Erdoğan, Gazze’de yaşananları protesto mitinginde yine bir gece ansızın gelmelerden, destan yazmalardan dem vurdu. Meseleyi Gazzelilerin haklı olduğu insani zeminden çıkarıp kabadayılığa, restleşmeye döktü. Dış siyaseti bir kere daha iç siyasete alet edip diplomasiyi kör, sağır ve topal bıraktı.

EN SERT CEVAP VERİLMELİ

Eğer Gazze’de arabuluculuk, garantörlük gibi bir niyeti varsa, bu, ‘İsrail’in elini sıkmam, bir kere sıktım, ama iyi niyetimi suistimal ettiler’ gibi iç siyasete dönük laflarla olmaz. Sonra bir bakarsınız, İsrailli esirlerin salıverilmesinde arabuluculuğu yapan Türkiye değil Katar ve Mısır oluverir.”

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Öztrak, kurultay için büyükşehir belediye başkanları arasında sadece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu için imza vermediği yönündeki soruya karşılık da, “CHP’de demokrasi var, kimse delegelerin iradesine ipotek koyamaz, Ekrem Bey de delegelerimizden biridir, kendi takdiridir” dedi.

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#MYK#Kılıçdaroğlu#Gazze

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