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Bu kitabe Likya’yı aydınlatacak

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Likya#Aziz Nikolaos Kilisesi
Bu kitabe Likya’yı aydınlatacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 07:00

Antalya’nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos Kilisesi kazılarında geçen sezon bulunan kitabelerde, Likya tarihine ışık tutacak bilgilere ulaşıldı.

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Kazı Başkanı Doç. Dr. Ebru Fatma Fındık, kazılarda bulunan çok sayıda kitabenin Viyana Üniversitesi’nden Prof. Dr. Thomas Corsten tarafından tercüme edildiğini belirtti. Bulunan bir kitabenin hayli ilginç sonuçlar verdiğini aktaran Doç. Dr. Fındık, “Kitabede antik kentin ismi Myra ve kentin koruyucu tanrıçası Artemis Eleutheria’nın ismi geçiyor. Yazıttan bu mezarın Demetrios’un kızı Hellas için yaptırıldığı bilgisine ulaşıldı. 2 bin yıl öncesindeki Myralılar hakkındaki bilgileri yazıtlardan öğreniyoruz” dedi.  

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#Antalya#Likya#Aziz Nikolaos Kilisesi

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