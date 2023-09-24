Bu kitabe Likya’yı aydınlatacak

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Kazı Başkanı Doç. Dr. Ebru Fatma Fındık, kazılarda bulunan çok sayıda kitabenin Viyana Üniversitesi’nden Prof. Dr. Thomas Corsten tarafından tercüme edildiğini belirtti. Bulunan bir kitabenin hayli ilginç sonuçlar verdiğini aktaran Doç. Dr. Fındık, “Kitabede antik kentin ismi Myra ve kentin koruyucu tanrıçası Artemis Eleutheria’nın ismi geçiyor. Yazıttan bu mezarın Demetrios’un kızı Hellas için yaptırıldığı bilgisine ulaşıldı. 2 bin yıl öncesindeki Myralılar hakkındaki bilgileri yazıtlardan öğreniyoruz” dedi.