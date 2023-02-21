Bu kez Hatay’la sarsıldık 6.4

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma yol açarken, 15 gündür artçı ve bağımsız depremlerle beşik gibi sallanan bölgede dün Hatay’da ardı ardına iki ayrı deprem daha yaşandı. Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 20.04’te merkez üssü Hatay’ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 3 dakika sonra da merkez üssü yine Hatay’ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde artçı deprem kaydedildi. Defne ilçesindeki deprem zeminden 16.74 kilometre, Samandağ merkezli deprem ise 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

BİRÇOK KENTTE HİSSEDİLDİ

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Depremler Hatay ve ilçeleri ile Kahramanmaraş, Antalya, Osmaniye, Adana, Mersin, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman olmak üzere birçok kentte dehissedildi. 15 gündür deprem fırtınasının yaşandığı bölgede ekipler, sahada inceleme başlattı. Polis ve asker helikopterleri karanlığa bürünmüş şehre ışık tutarak yıkılan bina olup olmadığını kontrol etti. Arama kurtarma ekiplerinin bölgede olması enkazlara daha hızlı müdahale edilmesini sağladı.

HASTALAR SAHRA HASTANELERİNE TAŞINDI

Deprem sırasında Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde büyük panik yaşandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastalar sahra hastanelerine taşındı. 6 Şubat’taki depremlerde de kısmen hasar gören İskenderun Devlet Hastanesi’ndeki hastalarda Payas ilçesinde kurulan sahra hastanesi ile Dörtyol Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Hatay Devlet Hastanesi yolu üzerindeki yaklaşık 100 metrelik köprü de yaklaşık 10 santimetre aşağıya çöktü. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yol trafiğe kapatılırken, trafik tek yönden sağlandı.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz “Elektrik kesildi, enkaz altında vatandaşların kaldığı ihbarı var” derken Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş da “Defne’de binalarda yıkım olduğu ve enkaz altında vatandaşların kaldığı ihbarı var” diye konuştu. Küçükdalyan Mahallesi’nde enkaz altında kalan Vahit Başman hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri, enkazlarda çalışma başlattı. Gazi Mahallesi’nde de yıkılan bir binanın enkazında kalan 4 kişilik aileden 1 kişiyi kurtaran PAK ekipleri, 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Kandilli Rasathanesi’nin deniz seviyesinde yükselme uyarısı yapması üzerineAFAD da“Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm'e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir” uyarısı yaptı. Bir süre sonra riskin ortadan kalkmasıyla uyarı da kaldırıldı.. birçok ülkede hissedildi.

İKİ KARDEŞ ENKAZ ALTINDA KALDI

Gazi Mahallesi’ndeki ağır hasarlı evlerine eşyalarını almak için giren Servet ve Hüseyin Güneydoğlulu kardeşler depremde evlerinin yıkılması ile enkaz altında kaldı. Babalarının ihbarı üzerine enkaza gelen AFAD ve PAK ekipleri enkazda kardeşleri aradı.

3 ÖLÜ 294 YARALI

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- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter’dan “Hatay’da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18’inindurumu maalesef ağır” açıklamasında bulundu. Koca ayrıca bazı hastanelerde çatlaklar oluştuğunu hastaların tedbir amacıyla başka hastanelere sevk edildiğini duyurdu.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Antakya, Defne ve Samandağ’da 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti

- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise, Hatay’daki Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarında güvenliği tehdit eden bir durum oluşmadığını kaydetti.

- Deprem, Suriye, Lübnan, İsrail, Irak ve KKTC’de de hissedildi. Suriye’de ilk belirlemelere göre 130 kişi yaralandı.

TETİKLENEN DEPREM

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Hatay'da meydana gelen depremle ilgili NTV’nin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Okan Tüysüz 6.4’lük depremin artçı sarsıntı olmadığını söyleyerek tetiklenen bir deprem olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Okan Tüysüz şunları söyledi: “Bu tetiklenen bir deprem, artçı bir deprem değil. Çünkü Amanos segmenti dediğimiz, Kahramanmaraş Türkoğlu’ndan başlayan fay, Antakya’nın içerisine kadar kırılmıştı, şimdi Antakya’nın içerisinden Akdeniz’e bir deprem beklentisi var. Bunun üzerinde gelişen 6,4 büyüklüğünde bir deprem olarak veriliyor Avrupa Sismoloji Birliği tarafından.”

HATAY VALİLİĞİ BİNASI YIKILDI

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Kahramanmaraş merkezli iki depremde hasar gören tarihi Hatay Valiliği binası, dün akşam saat 20.04’te merkez üssü Hatay’ın Defne ilçesinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde ağır hasar aldı. Tarihi binanın büyük bir bölümü yıkılarak tamamen kullanılamaz hale geldi.