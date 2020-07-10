Bu kez de ‘imha’ faciası... Sakarya’daki fişekler taşınırken patladı

Sakarya’nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde havai fişek fabrikası 3 Temmuz günü saat 11.15’te korkunç bir gürültüyle patlamıştı. Ortalığı savaş alanına çeviren patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 126 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 15 dönümlük alana kurulu fabrikanın deposunda patlamamış tonlarca fişek ve barut tespit edildi.

BAŞSAVCILIK İMHA KARARI ALDI

Havai fişek fabrikasında inceleme yapan Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, depolardaki havai fişeklerin uzman personel tarafından taşınarak imha edilmesi talimatını verdi. Uzman ekipler bölgede yaptıkları incelemelerde iki farklı alan tespit etti. İstanbul ve Ankara’dan gelen patlayıcı konusunda uzman ekiplere Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı askerler de katıldı. Havai fişeklerin büyük bir kısmı posta posta Taşkısığı mevkisinde bulunan fabrikaya birkaç kilometre uzaktaki boş taşocağında imha edildi. Son kalan 1.5 tonluk havai fişekler dün sabah belediyeye ait kamyona yüklendi. Kamyon askerlerin eşliğinde taşocağına vardı.

İNDİRİLİRKEN PATLADI

Uzman personel havai fişekleri indirmeye başladı. Saat tam 11.35’te bilinmeyen bir nedenle havai fişekler alev aldı ve büyük bir patlama meydana geldi. Fişeklerin yüklü olduğu kamyon neredeyse yok olurken, patlamanın olduğu yerde krater açıldı. Patlama ve siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri patlamanın meydana geldiği alanı kapattı ve sivillerin geçişine izin vermedi.

3 ŞEHİT, 12 YARALI

Patlamada üç asker şehit oldu, 11 jandarma personeli ile kamyon şoförü yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İkisi patlayıcı madde imha timinden olan, biri İstanbul biri Ankara’dan iki arkadaşımız, biri de alanın güvenliğini alan jandarma personeli şehit oldu. Şimdi hastanelerde 6 yaralımız kaldı. Biri Hendek Belediyesi’nde çalışan şoförümüz, 2 de jandarma personelimiz, onların da hafif ama toplam 6 kişi var.” dedi.

YÜREĞİMİZ YANDI

Patlamada şehit olan askerlerin Tekirdağlı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz, Manisalı Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar ve Afyonkarahisarlı Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga olduğu açıklandı. Şehitlerin cenazelerinin otopsi işlemlerinin ardından memleketlerinde toprağa verilecekleri duyuruldu. Yaralılar ise Sakarya’daki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ciddi olduğu, diğerlerinin taburcu edilecekleri belirtildi.

Soldan sağa: Şehit Halil Tuna Akgöz, Şehit Mesut Yazar ve Şehit Fatih Manga

FABRİKA KAPATILACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın hemen ardından Sakarya’ya geldi. Bölgede incelemelerde bulunduktan sonra yaralıları ziyaret eden Soylu, daha sonra Sakarya Valiliği’ne geçti. Soylu, burada akşam yaptığı açıklamada 3 Temmuz’daki havai fişek fabrikasındaki kazayı hatırlatarak şunları söyledi:

“Olayın akabinde hem orada var olan depolanmış, henüz halihazır durumda bulunan birtakım patlayıcılar var, onların oradan taşınması gerekirdi. Bu konuda Valimiz, Başsavcımız ve tüm yetkililer birkaç kez bir araya geldi. Ardından özellikle bu konularda ülkemizde çok yetkin olan jandarmamıza bağlı patlayıcı imha timlerimiz var. Onlar hem naklin hem imhanın hem taşımanın bütün bu sürecini savcılığımızın koordinatörlüğünde gerçekleştirmeye başladılar. Maalesef bugün patlayıcıların bitmesine yakın 1.5 tonluk patlayıcı varmış, onların taşınması peyderpey sürüyordu, bizi de memleketimizi de çok üzen bir olayla karşı karşıya kaldık.

İHMAL VARSA...

Teftiş Kurulu’nun kararı, tavsiyesi ve ortaya koymuş olduğu değerlendirmeler sonucu buradaki fabrikanın çalışma izni için valiliğimiz ilk önce askıya, hemen ardından da iptal işlemlerini gerçekleştirecek. İkincisi de yine Çevre ve Şehircilik Bakanımız da hemen talimat verdi ve resen buranın bu konudaki imar izninin iptalini gerçekleştirmiş olacaklar.

Burada elbette eksiklik var. Eksiklik olduğu için birtakım tedbirler alınıyor. Burada kimin en ufak bir ihmali söz konusuysa herkes bilmelidir ki bunun gereği yerine getirilecektir. ” (DHA)

DERİNDEN ÜZDÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamada patlamada şehit olan jandarma personeline başsağlığı, yaralananlara şifa diledi. Bahçeli, “Sakarya’nın Hendek ilçesinde kurulu bulunan bir havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020 Cuma günü meydana gelen patlamanın acısı ve yankısı henüz geçmemişken, yeni bir vahim olayın vuku bulması milletimizi bir kez daha derinden üzmüştür” dedi. (ANKARA)

CHP HEYET GÖNDERDİ

CHP yönetimi, Sakarya’da askerlerin şehit olduğu patlayıcı kazasını incelemek üzere bölgeye heyet gönderdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç dün Meclis’te yaptığı açıklamada, kendisinin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Artvin milletvekili Uğur Bayraktutan’ın patlamayla ilgili bölgede derin araştırma yapacaklarını belirtti. Özkoç şunları söyledi:

“Gerçekten çok üzgünüm, ne diyeceğimi bilemiyorum. İhmaller zincirinden kaynaklanan bir patlamadan sonra, bu konuda uzman olan kişilerin gözetiminde yapılan patlayıcıların imha edilmesi esnasında, nasıl böyle bir şey gerçekleşti, bilemiyoruz. Şehitlerimize sahip çıkacağız.” (ANKARA)

BELEDİYELERDEN HAVAİ FİŞEK YASAĞI

İkinci facianın ardından dün birçok belediye, havai fişek kullanımını yasakladıklarını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentteki kutlamaları tüm görkemiyle sürdüreceklerini ancak 5 dakikalık bir havai fişek gösterisiyle canlıların ölmesine, insanların zehir solumasına, havanın, suyun ve toprağın kirlenmesine izin vermeyeceklerini söyledi. İstanbul’da da Küçükçekmece, Bakırköy, Kadıköy, Ataşehir, Maltepe belediyeleri de havai fişek kullanmayacaklarını açıkladı. Edirne Belediyesi Başkanı Recep Gürkan da “Hep doğaya saygılı ve korumacı olduk. Bugünden sonra artık hiçbir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağız. Tüm belediyelerimize çağrı yapıyorum; hiç bir etkinlikte havai fişek kullanmayalım” dedi. Cide (Kastamonu) Atakum(Samsun), Fındıklı (Rize), Datça (Muğla) belediyeleri de havai fişek kullanmayacaklarını açıkladı.