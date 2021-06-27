Bu kararı Otevva'ya nasıl anlatacağız

İstanbul Ataşehir’deki bir otelde Alp Mutlu (40), Rus uyruklu sevgilisi Otevva Elvıra’yı darp etmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Alp Mutlu’ya tehdit, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından 14 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı. Anadolu 32. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşması önceki gün görüldü. Korktuğu için ülkesinden Türkiye’ye gelemeyen Otevva Elvıra’yı avukatı temsil etti. Alp Mutlu ise duruşmaya cezaevinden SEGBİS’le bağlandı.

BİLİNDİK SAVUNMA

Alp Mutlu savunmasında vatanperver bir insan olduğunu belirterek şunları söyledi: “İkinci eşiyle hararetli şekilde konuşup hiddetlendi. Bana doğru yönelerek, ‘Ne zaman evleneceğiz, ne zaman?’ gibi hiddetli bir şekilde sormaya devam etti. Beni itekledi ve bağırdı. Bu sırada ben, ‘Kendine gel’ deyip sert bir tokat attım. Eşime hakaret etmeye de başladı. Bunu yapmamasını söyleyince, bana, ‘Eşin hayat kadını’ deyip hakaret etmeye devam etti. Kendisinin siyasi biri olduğunu ve Rus servisiyle bağlantıları olduğunu, beni rezil edeceğini söyleyip kafamı eliyle itti. Bunun üzerine ben kendisine 4-5 kez sert şekilde tokat attım. Oda kapısını onun üzerine kilitlemedim. Yaptığımdan çok pişmanım.”

‘ABARTILACAK DURUM DEĞİL’

Mutlu’nun avukatı Edip Önder ise “Eylemde öldürme noktasında abartılacak bir durum yoktur. Her darp eyleminde beyin sarsıntısı söz konusudur. Kaldı ki müşteki uçak ile Rusya’ya dönmüştür. Olayımızda darp eylemi mevcuttur. Ancak kesinlikle hürriyeti yoksun kılma veya tehdit söylemi yoktur” dedi.

Mahkeme, Mutlu’nun tutuklu kaldığı süre ve dosyada karartacak delil olmamasını göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Mutlu’ya haftada iki gün imza atma ve yurtdışına çıkış yasağı şartları konuldu.



‘ONA NE DİYECEĞİM’

Otevva Elvıra’nın avukatı Abdullah Onur Eyüboğlu mahkemenin kararını şöyle değerlendirdi: “Dört gün yoğun bakımda yatan ve ölmediği için neredeyse suçlanan bir kadın ile kadını bu hale sokan bir adam vardı burada. Bir sonraki duruşma 6 ay sonra. Müvekkilime ne bu tahliye kararını, ne de altı ay sonra görülecek ikinci celseyi açıklayacak bir cümle kurabileceğimi sanmıyorum.”

ÖLDÜRESİYE DÖVÜLMÜŞTÜ

Otomotiv sektöründe yöneticilik yapan Alp Mutlu ile Rus Otevva Elvıra bir yıl önce internetten tanıştı. Zaman zaman Türkiye’ye gelen Elvıra, 13 Mart 2021’deki son ziyaretinde kâbusu yaşadı. İstanbul Ataşehir’deki bir otele yerleşen çift ertesi gün kavga etti. Otevva Elvıra’nın iddiasına göre çok fazla içki içen sevgilisi, “Eski kocandan çocuk doğurdun, benden çocuk doğurmuyorsun” diyerek kendisini dövdü. Yaklaşık 5 saat süren dayak işkencesi ertesi gün de sürdü. Yerlerde sürüklenen, yüzüne sayısız yumruk yiyen ve yere düşünce kafası tekmelenen Otevva Elvıra tanınmayacak duruma geldi.



Sevgilisinin odadan çıkmasını fırsat bilen Otevva Elvıra resepsiyona sığındı. Otele gelen polisler kadını hastaneye götürdü, Mutlu’yu da gözaltına aldı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mutlu tutuklandı, Otevva Elvıra ise 4 gün süren tedavisinin ardından ülkesine döndü.

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