Bu kalabalık bitmesin

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi depremin hemen ardından Yenikapı ve Kartal’da iki büyük lojistik üssü kurarak vatandaşlardan yardım toplamaya başladı. İlk günlerde Yenikapı ve Kartal’da büyük yoğunluk oluştu. Vatandaşlar yardım yapmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Gönüllüler ise yardımları koliledi, araçlara taşıdı. Bugüne kadar bölgeye 408 yardım aracı gönderildi. Bu araçlardan 354’ü İBB’nin sorumluluğunu üstlendiği Hatay’a, 16’sı Adıyaman’a, 13’ü Kahramanmaraş’a, 13’ü Gaziantep’a, 7’si Malatya’ya, 2’si Adana’ya, 2’si Şanlıurfa’ya ve 1’i de Elazığ’a gönderildi. Hatay’a 278 bin 741 koli, Hatay dışındaki illere ise 56 bin 575 koli yardım ulaşmış oldu.

İLK GÜNKÜ HEYECAN YOK

Ancak Yenikapı ve Kartal’daki lojistik üslerine gelen yardımlar ve gönüllü sayıları yarı yarıya azaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbullulara sosyal medya hesabından çağrı yaparak desteğe ihtiyaçları olduğunu açıkladı. İmamoğlu, “Lütfen dayanışmaya devam edelim. Yenikapı ve Kartal’daki lojistik merkezlerimize başta dayanıklı gıda ve hijyen malzemesi olmak üzere acil ihtiyaç malzemelerini ve kolilerin hazırlığı için sizi bekliyoruz” dedi.