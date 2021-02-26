‘Bu kadar fezleke ve içeriği üzücü’

Meclis’te Hocalı katliamıyla ilgili serginin açılışını yapan Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şentop güncel konularda şunları söyledi:

SUÇ NİTELİKLERİ DEĞİŞTİ

“(Komisyondaki fezlekeler) Geçmiş dönemlere baktığımızda her ihtimal var. Bunların dönem sonuna bırakıldığı zamanlar olmuş, 2016’da toptan hepsinin kaldırıldığı bir dönem oldu. Bu konuda İç Tüzük, bu ihtimallerin hepsine imkan veriyor. Bunu dosyaların durumuna göre, içeriklerine göre değerlendirmek lazım. Bu değerlendirmeyi Karma Komisyon yapacaktır. 26’ncı dönemden itibaren ve bu dönem özellikle daha çok terörle ilişkili suçlar bağlamında olduğunu ve sayıca çok fazla dosya olduğunu, ki daha 27’nci dönemin ortasındayız; bu bakımdan hem sayısal, nicelik olarak hem de içerik olarak nitelik bağlamında bir farklılaşma olduğunu üzülerek ifade etmek isterim.

TBMM’NİN ADI GEÇMEYECEK

(Anayasa Mahkemesi’nin Berberoğlu gerekçesine itiraz yazısı) Bireysel başvuru sürecine ilişkin bir şey yapılacaksa, hukuki düzenleme yapılması gerekir. Biz, önce Anayasa’nın sözüne uygun davranmak zorundayız. Anayasa hükümlerini dikkate almak zorundayız bu anlamda uygulama yaparken. AYM’nin bildiği ama kararın gerekçesine yazmadığı bir durum varsa bunu öğrenmek istiyoruz. Yapacağı bir şey varsa Meclis’in somut olarak, var idiyse ve Meclis bunu yapmadıysa bunun ne olduğunun söylenmesini istiyoruz. Eğer öyle bir şey yoksa, burada Meclis’in adının geçirilmesini yanlış buluyorum. Bu bir yanlışlık olabilir.”

MECLİS’TE HOCALI KATLİAMINI ANMA SERGİSİ

Dağlık Karabağ'da 26 Şubat 1992’deki savaş sırasında, Hocalı kasabasında Ermenistan askerlerince gerçekleştirilen katliamın yıldönümünde Meclis’te anma sergisi açıldı. TBMM Halkla İlişkiler Binası’nda fotoğraf ve resim sergisinin açılışını yapan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, “Vahşeti meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı katiller hukuk ve tarih önünde hesap verene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.