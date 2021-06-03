Bu gözleri unutma! 'Bora'nın gözleri kâbusun olsun'

Türk bayraklı ‘İnce Karadeniz’ isimli gemi, Endonezya’dan aldığı yükü Ukrayna’ya götürecekti. 20 Aralık 2019 tarihinde, gemi Hint Okyanusu’nda seyir halindeyken, makine yağcısı Ergin Aktaş gece yarısı kamarasına girdiği kaptan Bora Ekşi’ye bıçakla saldırdı. Ekşi’yi öldürdükten sonra da 8 mürettebatı yaraladı. Mürettebat tarafından etkisiz hale getirilerek geminin makine dairesine bağlanan Ergin Aktaş, Endonezya’da polise teslim edildi. Bir süre sonra da yargılanmak üzere İstanbul’a getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aktaş’a ağırlaştırılmış müebbet ve 175 yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

‘KAFAMDA KURGULADIM’

Davanın önceki gün görülen karar duruşmasında son sözleri sorulan Ergin Aktaş, “Beni isterseniz asın ama ben doğruları söyledim. Geçirdiğim psikolojik rahatsızlık sonucunda kafamda kurgulayıp, inandığım düşüncelere göre hareket ettim. Gemi kaptanını bilerek isteyerek öldürmedim. Gemiyi savaş gemisi, kaptanı İngiliz kaptanı, arkadaşlarımı da düşman askeri olarak gördüm. Beni öldürecekler diye onlara saldırdım. Yakınlarına kendimi affettiremem, çünkü onların canı gitti. Beni affetmeyeceklerini biliyorum” dedi.

İNDİRİMİ HAK ETMEDİ

Mahkeme heyeti, Ergin Aktaş’ı ‘tasarlayarak kasten öldürme’ ve 4 kişiyi ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 39 yıl hapis cezasına çarptırdı. Aktaş’a ayrıca 5 kişiyi ‘kasten yaralama’, 2 kişiyi ‘silahlı tehdit’ suçlarından toplam 6 yıl hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme başkanı “Eylemden sonraki tutumların üzerine hak etmediğini düşündüğümüz için takdir, haksız tahrik indirimi uygulamadık” dedi.

Mahkeme kararının ardından Bora Ekşi’nin yakınları gözyaşlarını tutamayarak “Bora’nın gözleri kâbusun olsun” diye bağırdı.

ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKTILAR

İTÜ Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü mezunu Bora Ekşi’nin iki çocuğunun eğitim masraflarını denizciler üstlendi. İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı’nın (DEFAV) başlattığı yardım kampanyasına katılan denizciler, Bora Kaptan’ın oğlu Demir ve kızı Asya’nın 2021–2022 eğitim ücretini ödedi. İTÜ DEFAV’dan yapılan açıklamada, “Rahmetli Bora Ekşi’nin emanetleri, oğlumuz Demir ve kızımız Asya için eğitim bedeli ödenmiştir. Başta dönem arkadaşları olmak üzere katkısı olan herkese çok teşekkür ediyoruz” denildi.

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