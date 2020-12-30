Bu gözlere iyi bakın

Mermilerden biri, köpeğe isabet ederken, magandalar olay yerinden uzaklaştı. Yaralı köpek sürünerek bir sitenin önüne kadar geldi. Yaralı köpek, Başakşehir Belediyesi ekipleri tarafından hayvan ambulansına alınarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Burak G. ve Zekeriya E. savcılık tarafından serbest bırakıldı.