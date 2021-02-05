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Gündem
Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin) (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2021 - 13:12 | Son Güncelleme:

Bu görüntü dehşete düşürmüştü! 10 gün sonra acı haber geldi

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde üvey kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan baba Mahmut Kılınç, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 27 Ocak'ta meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu öne sürülen üvey kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada baba Mahmut Kılınç ve üvey kardeşler Mehmet Kılınç, Şeyhdavut Kılınç ile Vedat Kılınç vurularak yaralandı. Kardeşlerden Halil Kılınç ise araç çarpması sonucu yaralandı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olay sırasında çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 13 kişi, gözaltına alındı. Sağlık durumu kritik olan baba Mahmut Kılınç, Mardin'de tedavi gördüğü özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 10 gün sonra yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu görüntü dehşete düşürmüştü 10 gün sonra acı haber geldi

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