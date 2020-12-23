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Rıza ÖZEL / ANKARA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bu fotoğraftan hemen sonra ‘pozitif’ sonuç

Rıza Özel
Rıza Özel
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Rıza Özel
Rıza Özel
Bu fotoğraftan hemen sonra ‘pozitif’ sonuç
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MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül de Meclis’te koronavirüs testi pozitif çıkan milletvekilleri arasında yer aldı.

Genel Kurul’a da katılan Bülbül, çalışmaların hemen başında Meclis fotoğrafçılarından Elif Arıcı’ya bu fotoğrafı çektirdikten dakikalar sonra test sonucunun pozitif çıktığını öğrendi. MHP Grup Başkanvekili Meclis’ten hemen ayrılırken durum acil olarak MHP Grubu tarafından Meclis Başkanlık Divanı’na bildirildi. Meclis çalışmalarına hemen ara verildi ve Genel Kurul Salonu basın locası da dahil olmak üzere boşaltılarak dezenfekte edildi, havalandırıldı. Genel Kurul çalışmaları, dezenfekte işlemlerinin ardından yaklaşık yarım saat sonra yeniden başladı.

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Rıza Özel
Rıza Özel
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