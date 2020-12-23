Bu fotoğraftan hemen sonra ‘pozitif’ sonuç

Genel Kurul’a da katılan Bülbül, çalışmaların hemen başında Meclis fotoğrafçılarından Elif Arıcı’ya bu fotoğrafı çektirdikten dakikalar sonra test sonucunun pozitif çıktığını öğrendi. MHP Grup Başkanvekili Meclis’ten hemen ayrılırken durum acil olarak MHP Grubu tarafından Meclis Başkanlık Divanı’na bildirildi. Meclis çalışmalarına hemen ara verildi ve Genel Kurul Salonu basın locası da dahil olmak üzere boşaltılarak dezenfekte edildi, havalandırıldı. Genel Kurul çalışmaları, dezenfekte işlemlerinin ardından yaklaşık yarım saat sonra yeniden başladı.