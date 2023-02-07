Bu fotoğraflar yürek burktu

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Türkiye dün Kahramanmaraş Pazarcık merkezli saat 04.17’de meydana gelen 7.7 ve Elbistan merkezli saat 13.24’te kaydedilen 7.6 büyüklüğündeki depremle yasa boğuldu. Çok sayıda kişiyi hayattan koparan ve yaralayan depremler Adana’da da yıkıma neden oldu. Depremler, özellikle Adana’nın Çukurova ilçesinde yoğun olarak hissedildi.

Musa KESLER/ADANA’DAN BİLDİRİYOR

Süleyman Demirel Bulvarı’ndaki 14 katlı bir bina ile Turgut Özal Bulvarı’ndaki 12 katlı Zeray Apartmanı yıkıldı. Çöken 14 katlı Alpargun Apartmanı’nın enkazında bulunan 2 çocuğa ait fotoğraf karesi görenleri duygulandırdı. Depremde Adana Yüreğir’e bağlı Yunusoğlu köyünde, caminin minaresi yıkıldı. Çukurova’da ise Barış Manço Bulvarı’ndaki 14 katlı Tutar Yapı Sitesi’nde enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları da sürüyor. 6 kişinin kurtarıldığı binanın enkazından 3 kişinin de cenazesi çıkartıldı.

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BAKANLAR KENTTE

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Adana Valisi Süleyman Elban, İl Koordinasyon Merkezi’nde depremle ilgili bir değerlendirme yaptı. Bakan Derya Yanık şu ana kadar Çukurova’da 6, Tufanbeyli ilçesinde ise 1 binanın hasar gördüğünü açıkladı. Yanık, öncelikli olarak enkaz altında kalan vatandaşların sağ olarak kurtarılması için çalışmanın titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Bakan Fatih Dönmez ise “Enerji kesintisi olan bölgelere mobil ekipler sevk ettik. Hastaneler, aşevleri ve fırınlara enerji sağlayacağız” dedi.

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ARTÇIYA DAYANAMADI

Çukurova ilçesi Huzur Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan 13 katlı Kubilay Apartmanı’nın bir bloğu çöktü. Enkaz dron ile havadan görüntülendi.

İki depremin ardından bir süre uçuşlara kapatılan Adana Havalimanı yeniden sivil uçuşlara açıldı.

Adana HAVA DURUMU

EN DÜŞÜK 4 EN YÜKSEK 12 SABAH YAĞMURLU

Bugün sabah saatlerinde yağmur var. Diğer günler yağış yok, parçalı çok bulutlu. Bugün en düşük sıcaklık 4, en yüksek sıcaklık 12, çarşamba en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 11, perşembe en düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık 11 olacak.