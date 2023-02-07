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Bu fotoğraflar yürek burktu

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Deprem#Çukurova
Bu fotoğraflar yürek burktu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 07:00

İki büyük depremin vurduğu kentlerden Adana’da çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Çukurova’da 14 katlı apartmanın enkazında bulunan 2 çocuğa ait fotoğraf karesini görenler gözyaşlarını tutamadı.

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Türkiye dün Kahramanmaraş Pazarcık merkezli saat 04.17’de meydana gelen 7.7 ve Elbistan merkezli saat 13.24’te kaydedilen 7.6 büyüklüğündeki depremle yasa boğuldu. Çok sayıda kişiyi hayattan koparan ve yaralayan depremler Adana’da da yıkıma neden oldu. Depremler, özellikle Adana’nın Çukurova ilçesinde yoğun olarak hissedildi.

Bu fotoğraflar yürek burktu

Musa KESLER/ADANA’DAN BİLDİRİYOR

Süleyman Demirel Bulvarı’ndaki 14 katlı bir bina ile Turgut Özal Bulvarı’ndaki 12 katlı Zeray Apartmanı yıkıldı. Çöken 14 katlı Alpargun Apartmanı’nın enkazında bulunan 2 çocuğa ait fotoğraf karesi görenleri duygulandırdı. Depremde Adana Yüreğir’e bağlı Yunusoğlu köyünde, caminin minaresi yıkıldı. Çukurova’da ise Barış Manço Bulvarı’ndaki 14 katlı Tutar Yapı Sitesi’nde enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları da sürüyor. 6 kişinin kurtarıldığı binanın enkazından 3 kişinin de cenazesi çıkartıldı.

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Bu fotoğraflar yürek burktu

BAKANLAR KENTTE

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Adana Valisi Süleyman Elban, İl Koordinasyon Merkezi’nde depremle ilgili bir değerlendirme yaptı. Bakan Derya Yanık şu ana kadar Çukurova’da 6, Tufanbeyli ilçesinde ise 1 binanın hasar gördüğünü açıkladı. Yanık, öncelikli olarak enkaz altında kalan vatandaşların sağ olarak kurtarılması için çalışmanın titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Bu fotoğraflar yürek burktu

Bakan Fatih Dönmez ise “Enerji kesintisi olan bölgelere mobil ekipler sevk ettik. Hastaneler, aşevleri ve fırınlara enerji sağlayacağız” dedi.

Bu fotoğraflar yürek burktu

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ARTÇIYA DAYANAMADI

Çukurova ilçesi Huzur Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan 13 katlı Kubilay Apartmanı’nın bir bloğu çöktü. Enkaz dron ile havadan görüntülendi.

Bu fotoğraflar yürek burktu

İki depremin ardından bir süre uçuşlara kapatılan Adana Havalimanı yeniden sivil uçuşlara açıldı.

Bu fotoğraflar yürek burktu

Adana HAVA DURUMU

EN DÜŞÜK 4 EN YÜKSEK 12 SABAH YAĞMURLU

Bugün sabah saatlerinde yağmur var. Diğer günler yağış yok, parçalı çok bulutlu. Bugün en düşük sıcaklık 4, en yüksek sıcaklık 12, çarşamba en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 11, perşembe en düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık 11 olacak.

 

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