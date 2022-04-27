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Bu feryada kulak verin: Oğlumu bulun

#Antalya#Kayıp#Arama
Bu feryada kulak verin: Oğlumu bulun

Antalya’da hasar danışmanı olarak çalışan Rohat Balkı (29), 3 Ocak tarihinde çalıştığı işyerinden 2 saatliğine izin aldıktan sonra kendisine bir daha ulaşılamadı.

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Rohat’ın annesi Ruken Gökçen, tüm aramalarına rağmen bir ize ulaşamadı ve kayıp başvurusunda bulundu. Anne Gökçen ve yakınları 114 gündür kent genelinde yaptıkları aramalarda Rohat Balkı’dan bir ize ulaşamadı.

‘BİR KERE SESİNİ DUYMAK İSTİYORUM’

Anne Ruken Gökçen son olarak üzerinde ‘Bulan kişiye 50 bin TL ödül verilecektir’ yazan afiş hazırlattı. Gözü yaşlı anne eline aldığı afiş ile oğlunu aramaya başladı. Oğlu ile en son 3 Ocak'ta görüştüğünü belirten Gökçen, “Benim için ödülün miktarı önemli değil, yeter ki oğlum bulunsun. Ben canımı bile veririm. Yeter ki çocuğum ortaya çıksın. Benim oğlumdan başka kimsem yok. Tek dayanağım oydu, o da gitti. Bir kere sesini duymak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Yeter ki yaşadığını bileyim” dedi.

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#Antalya#Kayıp#Arama

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