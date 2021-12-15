Bu evden dram çıktı

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Suriyeli Sami Hammud, 2015 yılında eşi Fatma ve 3 çocuğuyla birlikte Türkiye’ye sığındı. Çiftin Türkiye’de de iki çocukları dünyaya geldi. Herhangi bir işte çalışmayan Sami Hammud, temizlikçilik yapan eşinin tüm gelirine el koyuyor, vermezse hem onu hem de çocuklarını dövüyordu. Fatma Hammud, geçen ağustos ayında eşinden şikâyetçi oldu. Sami Hammud tutuklandı.

ÇOCUKLARI ÜŞÜMESİN DİYE

Fatma Hammud 5 çocuğuyla birlikte İstanbul Esenyurt Üçevler Mahallesi, 887. Sokak’ta bodrum kat bir daire kiraladı. Gündelik temizlik işlerine gidiyor ve çocuklarına bakıyordu. Fatma Hammud önceki gece 1 yaşındaki kızı Selva’yı yanına alarak yattı. Diğer odada ise 9 yaşındaki ikizler Şahin ve Ahmet, 7 yaşındaki Nisa ve 5 yaşındaki Besme yatıyordu. Fatma Hammud çocukları üşümesin diye elektrikli sobayı açık bıraktı. Ancak elektrikli sobanın kabloları aşırı ısındığı için sabaha karşı evde yangın çıktı. Evi duman kapladı.

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BİRİNİ KURTARABİLDİLER

Fatma Hammud kendini güçlükle dışarı atarak komşulardan yardım istedi. Evin demir parmaklıklarını kıran komşular sadece 1 yaşındaki Selva’yı kurtarabildi. Diğer çocukların uyuduğu odaya ise kimse ulaşamadı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdüğünde, koyun koyuna yatan 4 çocuğun hayatını kaybettiğini gördü. Dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırılan Fatma Hammud, evine döndüğünde çocuklarının öldüğünü öğrenerek sinir krizi geçirdi.