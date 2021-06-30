Bu doğa harikasını koruyalım

Antalya Gündoğmuş’da, Torosların zirvesi Akdağ ve Geyik dağlarında, 50 metre yükseklikten dökülen Uçansu Şelalesi'nin kaynağını da oluşturan Alara Çayı üzerinde 7'si dere, 1'i baraj tipi olmak üzere 8 HES projesi bulunuyor. Akdeniz’e döküldüğü alana kadar yaklaşık 80 kilometre uzunluğa sahip nehir üzerindeki HES projelerinden Hayat 1.1, Hayat 1.2, Hayat 2 ve Kamer HES ile ilgili hukuki süreç devam ediyor.

DAHA ÖNCE İPTAL EDİLMİŞTİ

5 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, bu HES'lerin planlandığı alanları da içine alan Uçansu doğal sit alanı, ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi. Bunun üzerine Hayat 1 ve Hayat 2 HES ve regülatör projelerinin bulunduğu Kayabükü'nde muhtar Hacı İbrahim Taşer, 700 köylünün imzası bulunan dilekçeyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne başvurdu. Köylüler, bu projelere ‘ÇED olumlu’ kararı verilmemesini ve Alara Çayı üzerindeki HES projelerinin iptal edilmesini istedi. Dilekçede 2010 yılında bu projeler için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının, 2019 yılında da Kamer HES projesinin mahkeme ve Danıştay kararlarıyla iptal edildiği hatırlatıldı.

‘HERKESİ YERİNDEN EDECEK’

HES’lerin yerleşim alanları, ‘kesin korunacak hassas alan’, tarım, orman alanları ve akarsu üzerinde kaldığını belirten Kayabükü muhtarı Hacı İbrahim Taşer, “Bu projeler Gündoğmuş ilçesi Köprülü, Kayabükü, Eskibağ, Yeşildere, Akyarı, Çaltı köylüleri, yöre halkını ve doğadaki tüm canlıları yerinden yurdundan edecek” dedi.

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