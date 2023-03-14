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Bu da sahte ‘dişçi’

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#Hatice D.#Sahte Diş Doktoru#Orhan Dişçi
Bu da sahte ‘dişçi’
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 07:00

Hatice D. yaptırdığı implant tedavisi sırasında sağlam dişlerinin zarar görmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikâyet üzerine yapılan araştırmalarda Orhan Dişçi’nin ruhsatsız muayenehane işlettiği, diş doktoru olmadığı, diş protezciliği kalfalık belgesinin olduğu anlaşıldı.

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İstanbul Bağcılar’da dişlerinden rahatsız olan Hatice D. (41), bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Orhan Dişçi’nin (37) işlettiği muayenehaneye gitti. Burada kendisine implant tedavisi uygulandı. 40 bin TL ödeyerek yaptırdığı dişlerinin yanı sıra sağlam dişlerinin de zarar görmesi üzerine Hatice D. savcılığa giderek şikâyetçi oldu. 10 dişinde iltihap oluşan ve sağlık sorunları yaşayan kadının şikâyetinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen cuma günü muayenehaneye baskın düzenledi.

SERBEST BIRAKILDI

Orhan Dişçi’nin belgeleri incelendi. Diş hekimi olmadığı belirlenen Orhan Dişçi’nin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ‘protez kalfalığı’ belgesi olduğu anlaşıldı. Orhan Dişçi’nin diş hekimlerinin yaptığı tedavileri yapması nedeniyle bazı hastalarının hastanelik olduğu ortaya çıktı. Tabelası olmayan muayenehanede diş hekimliği yapan Orhan Dişçi’nin işyeri açma ruhsatı ve mesleki yeterlilik belgesinin olmadığı belirlendi. Sahte muayenehanede yapılan aramada, diş yapımı ve tedavisinde kullanılan materyal ele geçti.

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Hijyen koşullarına uymayan ruhsatsız muayenehane zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı. Uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı çıkan Orhan Dişçi, ‘taksirle yaralama’ ve ‘yetkisiz hekimlik’ suçlamasıyla yapılan sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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#Hatice D.#Sahte Diş Doktoru#Orhan Dişçi

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