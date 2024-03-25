Bu da sahte avukat

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Adliyesi’nde başka bir avukat adına düzenlenmiş sahte kimlikle kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırmaya çalıştığı ihbarı üzerine Betül S. (37) hakkında soruşturma başlattı. Betül S.’nin, avukat cübbesiyle adliye ve mahkeme salonları ile baro lokalinde fotoğraf çektirip, sosyal medya hesaplarından paylaştığı tespit edildi. Betül S.’yi, adliye koridorunda gezerken yakaladı.

4 SUÇTAN TUTUKLANDI

Şüpheli Betül S. gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada ise sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ruhsatsız tabanca ile dolandırıcılık eylemlerinde kullandığı değerlendirilen çok sayıda adli evrak ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi’, ‘özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından adliyeye sevk edilen Betül S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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ÇAPA’NIN GURURU

- Adana’daki olay akıllara Ayşe Özkiraz’ı getirdi. Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde kendisini ‘pratisyen hekim’ olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip şikâyette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz da tutuklanmıştı. Özkiraz’ın geçen ekim ayındaki doğum gününde Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne, “Çapa’nın gururu seni seviyoruz. İyi ki doğdun Dr. Ayşem” yazılı çelenk yollattığı da ortaya çıkmıştı. Ayşe Özkıraz’ın Tokat’ta yaşayan babası Ali Özkiraz da “Yıllardır beni de kandırmış. Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim. Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı” demişti.