Bu da ‘premium’ korsan taksi

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Antalya’da teknolojinin imkânlarını kullanan korsan taksiciler, açtıkları internet sayfası üzerinden müşteri bulmaya çalışıyor. Belirtilen telefon numarası aranıp gidilecek konum belirtildiğinde telefona cevap veren kişi, WhatsApp’tan mesaj atmaya yönlendiriyor. Ücret bilgisi sorulduğunda normal kilometre ücreti olan 25 TL yerine 16 TL alındığı bilgisi veriliyor. İnternet sitesinde Türkçe, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Rusça ve İspanyolca olmak üzere 7 dil seçeneği yer alıyor. ‘Konforlu, ucuz, güvenilir hizmet’ sloganlarını kullanan korsan taksiciler, yarı yarıya ucuz taşımacılık yaptıklarını belirtiyor. Sitede 25 korsan taksi bayisi, 12 korsan taksi hizmeti ve 1265 korsan taksi bulunduğu bilgisine de yer verildi.

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622 PLAKA BİLDİRİLDİ

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası’nca, 2023 yılında emniyete 622 korsan taksi plakası bildirildi, bunlardan 568’ine işlem yapıldı. Uygulama kapsamında trafik polislerince kesilen 20 bin 342 TL para cezasının yanı sıra, araç 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekiliyor. Korsan taksiyle özellikle son 1.5- 2 yıldır mücadele ettiklerini ifade eden Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, “Son zamanlarda sayıları günden güne artıyor. Şu anda zirve yapmış durumda ve çözüm bulmakta zorlanıyoruz. Taksici arkadaşlarımızla mesajlaşma grubu açtık. Orada, gördüğümüz korsan taksileri paylaşıyoruz. Bunların birçoğunu video ile kayıt altına alıyoruz. Müşteriyi alırken, para üstü alıp verirken bütün arkadaşlarımız bunları çekiyor. ‘Hatır taşımacılığı yapıyoruz’ denilen bu sitelere acilen erişim yasağı gelmesi gerekiyor. Çünkü bu işten ekmek yiyoruz. En az 2 bin aracın korsan taksicilik yaptığını tahmin ediyoruz” dedi.

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‘EMEK HIRSIZLIĞI’

Antalya’da uzun yıllardır taksicilik yapan Boğaç Kanatlı, “Bu durum, emek hırsızlığından başka bir şey değil. Görmüş olduğunuz bu arabaların her biri devlete vergi veriyor. Plakasından, çalışanından, durağından, her şeyinden vergi veriyor. Devletimiz zarara uğratılıyor. Korsan taksilerde bir şey kaybettiğiniz zaman, bunu bulmak imkânsız. Çünkü kimin geldiği belli değil. Bizim yerimiz belli. Bizde verilmiş bir fiyat listesi var. Korsanlarda öyle değil. Ben kazancıma göre yevmiye alıyorum. Haliyle bu korsanlar arttığından işimiz azalıyor” dedi.