Bu da elti terörü

Behice Çayıroğlu 12 yıl önce Esma Ayaz’ın ağabeyinden boşandı ve yeniden evlendi. Esma Ayaz’la olan arkadaşlıkları, geçen ağustos ayına kadar sürdü. Ancak geçen ağustosta Çayıroğlu, Ayaz’ın saldırısına uğradı, ölümden döndü. Gaziosmanpaşa’da yaşayan 2 çocuk annesi Çayıroğlu evine kahve içmeye gelen eski eltisi Esma Ayaz tarafından 17 yerinden bıçaklandı, üzerine kaynar su döküldü. Sinir krizi geçirdiğini söyleyen Esma Ayaz serbest bırakıldı. Behice Çayıroğlu, 1.5 ay hastanede yatmasına, 8 kez ameliyat olmasına neden olan olayı şöyle anlattı:

5-6 DAKİKA BOĞUŞTUK

Esma bizi sabah kahvaltısına davet etti. Eşimle birlikte gittik, akşam da bana kahveye geldi. Meyve ikram ettim. O bıçakla bana saldırdı. Kaynayan suyu da üzerime döktü. Beş altı dakika kadar da boğuştuk. Komşum üst kattan gelip beni kurtardı.

KORKUYLA YAŞIYORUM

Olaydan sonra 8 ameliyat geçirdim. Vücudumun 17 yerinde bıçak darbesi var. İzleri duruyor. Kollarımda, bacaklarımda, sırtta ve karın bölgemde. Yüzümde yanık izi var. Bir parmağım sakat kaldı. İlaç tedavim devam ediyor. Yanık izlerim kalacakmış maalesef. Dışarı çıkamıyorum, evde iş yapamıyorum. İnsanlara olan güvenim gitti. Çocuklarım korku içinde. Her an bir yerden çıkacak diye korku içinde yaşamak istemiyorum. Şu an tek istediğim ceza alması, yaptığı cezasız kalmasın. Dışarda olmasın.

'ÖZÜR MÜ DİLESEM' DEMİŞ

Kendisine saldıran Esma Ayaz’la bir daha hiç görüşmediğini belirten Behice Çayıroğlu, “Neden böyle bir şey yaptığını halen bilmiyorum. Olaydan sonra beni hiç aramadı. Eşim bir gün aramış onu ‘Neden yaptın?’ diye sormuş. Bir anlık sinir krizi geçirdiğini söylemiş. ‘Böyle bir durumda ne denir onu da bilmiyorum. Özür mü dileyim ne yapayım bilmiyorum’ demiş” diye konuştu.