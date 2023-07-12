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Bu çocuğu durdurun

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#İnegöl#Sokak Düğünü
Bu çocuğu durdurun
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 07:00

Sokak düğününde tartıştığı A.H.’yi dövüp babası Levent H.’yi bıçakla yaralayan 16 yaşındaki M.İ., koşarak kaçtı. M.İ.’nin 3 ay önce de R.C.’yi bıçakla yaraladığı öğrenildi.

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Bursa İnegöl’de önceki gün düzenlenen düğünde, 16 yaşındaki M.İ. adlı kız çocuğu sinirlendiği A.H.’ye (10) vurdu. Olayı gören baba Levent H., oğluna vuran M.İ.’ye tepki gösterdi. Tartışma sırasında M.İ., yanında bulunan bıçakla Levent H.’yi göğsünden yaralayarak olay yerinden koşarak kaçtı. Davetliler durumu polis ekiplerine bildirirken Levent H., hastaneye götürüldü. Levent H.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı sırada düğünün kaldığı yerden devam etmesi ise dikkat çekti. Polis, olay yerinden kaçan M.İ.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu çocuğu durdurun

Oğlu dayak yedi kendisi ölümden döndü.

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M.İ.’nin, 21 Nisan’da Kültürpark’ta tartıştığı R.C.’yi (13) de bacağından bıçakladığı, kısa süre sonra yakalandığı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

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#Bursa#İnegöl#Sokak Düğünü

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