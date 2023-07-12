Bu çocuğu durdurun

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Bursa İnegöl’de önceki gün düzenlenen düğünde, 16 yaşındaki M.İ. adlı kız çocuğu sinirlendiği A.H.’ye (10) vurdu. Olayı gören baba Levent H., oğluna vuran M.İ.’ye tepki gösterdi. Tartışma sırasında M.İ., yanında bulunan bıçakla Levent H.’yi göğsünden yaralayarak olay yerinden koşarak kaçtı. Davetliler durumu polis ekiplerine bildirirken Levent H., hastaneye götürüldü. Levent H.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı sırada düğünün kaldığı yerden devam etmesi ise dikkat çekti. Polis, olay yerinden kaçan M.İ.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Oğlu dayak yedi kendisi ölümden döndü.

M.İ.’nin, 21 Nisan’da Kültürpark’ta tartıştığı R.C.’yi (13) de bacağından bıçakladığı, kısa süre sonra yakalandığı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.