Bu canlılara dokunan yanar

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Listenin en başında, Anadolu’da nesli tamamen tükendiği düşünülürken, 2020 yılında ilk kez fotokapanla Batı Akdeniz’de görüntüsü elde edilen Anadolu parsı yer alıyor. Avlanması kesinlikle yasak olan Anadolu parsına zarar verenlere uygulanacak tazminat bedeli 1 milyon 200 bin TL. Hem Anadolu parsı hem diğer koruma altındaki tüm türler için 105 bin TL'ye kadar idari para cezası ve tazminat bedelleri haricinde, failler hakkında da 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası bulunuyor.

Listedeki diğer türler için uygulanacak tazminat bedelleri özetle şöyle: Anadolu yaban koyunu ve yaban koyunu 600 bin TL. Yaban keçisi 300 bin TL. Alageyik, çengel boynuzlu dağ keçisi 200 bin TL. Bozayı, çizgili sırtlan, karakulak, kızıl geyik 60 bin TL. Akdeniz foku 25 bin TL. Caretta caretta 25 bin TL. Özellikle son günlerde sıcak havalar nedeniyle sık karşılaşılan yılan türleri için de öldürenler veya zarar verenler için ağır cezalar belirlendi. Beyazbantlı dağ engereği, Wagner engereği, Anadolu engereği, Darevski engereği, Kafkas engereği ve Çoruh engereği için 18'er bin TL. Kuş türleri için belirlenen tazminat miktarlarına göre, atmacagiller ve doğangiller familyasındaki bütün türler 22 bin TL. Kararlara göre, bu kuşlara ait yumurtaların alınması da yasak.